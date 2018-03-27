Maliyetine tavuk ve hindi

Akdağmadeni Ziraat Odası Başkanı Eyyup Elmalı, oda olarak çiftçiye en iyi hizmeti vermek, onlara destek olmak için gayret gösterdiklerini söyledi. Elmalı,"İlçe çiftçimize kanatlı hayvan olarak 16 haftalık tavuk, 60 günlük hindilerin tüm bakımları tamamlanmış tavuk ve hindi dağıtımı için talepleri almaya başladık" dedi.

Dağıtmayı planladıkları 'atak' cinsi tavukların aynı zamanda kene avcısı olduğuna da dikkat çeken Elmalı, "16 haftalık olan tavuk 20 lira, 60 günlük hindi ise 23 liradan verilecek. Şu anda çiftçilerimizden talep alıyoruz. Tavuk ve hindi almak isteyen çiftçilerimiz taleplerini 15 Mayıs’a kadar Akdağmadeni Ziraat Odası’na bildirmelerini istiyoruz" diye konuştu.

