Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 14°
kapalı
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
83675
ALTIN
250.767
DOLAR
6.1048
STERLİN
7.7498
EURO
6.8129

Makine parkı kuruyor

Yerköy Ziraat Odası Başkanlığı, iş makinesi alarak makine parkı oluşturmaya başladı. 

Makine parkı kuruyor

Yerköy Ziraat Odası Başkanlığı, iş makinesi alarak makine parkı oluşturmaya başladı. 

23 Mayıs 2019 Perşembe 00:00
19 Okunma
Makine parkı kuruyor

Ziraat Odası Başkanı Cahit Metin, yıllardır ilçede faaliyet gösteren odanın bu zamana kadar makine parkı olmadığını, kendilerinin bu çalışmayı başlattığını söyledi. 

Oda bünyesine greyder, kepçe ve taş toplama makinesi aldıklarını ifade eden Metin, "Yerköy Ziraat Odası Başkalığı seçimleri öncesi vaatlerimden olan makine parkını kurmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Aldığımız iş makineleri ilçemize bağlı 60 köyümüze hizmet verecek, çiftçimizin tüm sorunlarına çözüm olacak. Bizler oda olarak çiftçimizin tüm sorunlarını kendi sorunu bilip bu şekilde hizmet edeceğiz." dedi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Tarıma bir darbe daha
Tarıma bir darbe daha
TARLADAKi SERVET
TARLADAKi SERVET
Zararlılar ile mücadele
Zararlılar ile mücadele
Sera kurulumuna başlandı
Sera kurulumuna başlandı
Tarımda zararlı uyarısı
Tarımda zararlı uyarısı
40 bin 530 hektar alan toplulaştırıldı
40 bin 530 hektar alan toplulaştırıldı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim