Makarnalık buğday teminat altına alındı

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, gelir koruma sigortasıyla, Konya'nın Cihanbeyli, Karatay ve Kadınhanı ilçelerinde uygulanacak pilot proje kapsamında ekmeklik ve makarnalık buğday ürünlerinde verim değişimi ve Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü alım baremine göre Konya Ticaret Borsasında hasat sonrası oluşan ürün fiyatının beklenen fiyattan farklı olması nedenlerine bağlı oluşacak gelir kaybı riskine Tarım Sigortaları Havuzunca teminat sağlandı.

YÜZDE 60 PİRİM DESTEĞİ

Söz konusu karar alınırken, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı çiftçilerin özlük, ürün ve arazi bilgileri göz önünde bulunduruldu. Gelir Koruma Sigortası'nda, sigorta priminin yüzde 60'ı oranında prim desteği, Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesinin ilgili tertibinden Tarım Sigortaları Havuzuna aktarılarak karşılanacak. Karar, 1 Ekim 2021 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.