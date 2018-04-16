Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
109604
ALTIN
177.379
DOLAR
4.0940
STERLİN
5.8434
EURO
5.0536

LiSANSLI DEPOCULUK ANLATILDI

YOZGAT’ta Toprak Mahsulleri Ofisi Yerköy Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıda lisanslı depoculuk sitemi konusunda katılımcılara bilgi verildi.

LiSANSLI DEPOCULUK ANLATILDI

YOZGAT’ta Toprak Mahsulleri Ofisi Yerköy Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıda lisanslı depoculuk sitemi konusunda katılımcılara bilgi verildi.

16 Nisan 2018 Pazartesi 07:00
2 Okunma
LiSANSLI DEPOCULUK ANLATILDI

Lisanslı depoculuk konusunun masaya yatırıldığı toplantıda TMO Yerköy Şube Müdürü Yaşar Demirtaş, Ülke tarımına büyük katkı sağlayacak olan lisanslı depoculuk siteminin üreticiye, tüccara ve sanayiciye getirdiği avantajlar ile TMO’nun lisanslı depolardaki alım uygulaması hakkında bilgi verdi.  Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Salonu’ndaki toplantıda TMO Genel Müdür Yardımcısı Cihan Soyalp,  Lisanslı Depoculuk uygulamasının tarım ürünlerinin ticaretini kolaylaştırıp, depolanması için yaygın bir sistem oluşturmak olduğunu hatırlattı. Soyalp, ürün sahiplerinin mallarının emniyetini sağlayarak, kalitesini korumak, ürünlerin sınıf ve derecelerinin yetkili sınıflandırıcılar tarafından saptanmasını sağlamayı da öngören uygulamayla, tarım ürünlerinin lisanslı depo işleticilerinin kişiler arasında ayrım yapmaksızın tarım ürünlerini kabul etmelerinin sağlandığının altını çizdi. TMO Genel Müdürlüğü Lisanslı Depoculuk Şube Müdürü Gökhan Gürbüz ise, Lisanslı Depoculuk siteminin tanıtımını yaptı. Gürbüz lisanslı depoculuk firmalarının alelade kuruluşlar değil, tüzel ciddi kuruluşlar olduğunu, gelişmiş ülkelerde 200 yıldan beri lisanslı depoculuk faaliyetlerinin devam ettiğini belirtti. Gürbüz yaptığı sunumda, lisanslı depoculuk sisteminin üreticilerimize sağladığı avantajlar ve sistemin isleyişi, hasat öncesinde üreticilerimizin bilgilendirilmesi, üreticilerin, bin bir zahmetle üretmiş oldukları ürünlerini hasat döneminde hızlı bir şekilde teslim edebileceklerini anlattı. Gürbüz, üreticilerin vergi muafiyetleri avantajlarından faydalanacaklarını, lisanslı depolara teslim ettikleri ürünlerine ait ELÜS’leri istedikleri zaman çok sayıda alıcının bulunduğunu, Ticaret Borsalarında pazarlayarak daha yüksek kazanç elde edebileceklerini ayrıca bankalardan düşük faizli kredi kullanarak finansman ihtiyaçlarını karşılayabileceklerini ifade etti. Tanıtım ve bilgilendirme toplantısında Lisanslı depoculuk sistemi ile üreticilerin ürünlerini kalitesinde ve miktarında herhangi bir eksilme olmadan, sağlıklı ortamlarda güvenle depolayabileceklerine dikkat çekildi. Toplantıya TMO Genel Müdür Yardımcısı Cihan Soyalp, Yozgat İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ziyaattin Özdemir, Yozgat Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erkekli, TMO Yerköy Şube Müdürü Yaşar Demirtaş, Kamu kurum ve kuruluşların idarecileri, üreticiler, esnaf ve STK temsilcileri katıldı.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Projeler ücretsiz hazırlanacak
Projeler ücretsiz hazırlanacak
Deneme çalışmasına yakın takip
Deneme çalışmasına yakın takip
Köylere badem dikilecek
Köylere badem dikilecek
Yozgat’a kesimhane
Yozgat’a kesimhane
Hasat yapıldı
Hasat yapıldı
Birlikler tarih oluyor
Birlikler tarih oluyor

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim