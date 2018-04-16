LiSANSLI DEPOCULUK ANLATILDI

Lisanslı depoculuk konusunun masaya yatırıldığı toplantıda TMO Yerköy Şube Müdürü Yaşar Demirtaş, Ülke tarımına büyük katkı sağlayacak olan lisanslı depoculuk siteminin üreticiye, tüccara ve sanayiciye getirdiği avantajlar ile TMO’nun lisanslı depolardaki alım uygulaması hakkında bilgi verdi. Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Salonu’ndaki toplantıda TMO Genel Müdür Yardımcısı Cihan Soyalp, Lisanslı Depoculuk uygulamasının tarım ürünlerinin ticaretini kolaylaştırıp, depolanması için yaygın bir sistem oluşturmak olduğunu hatırlattı. Soyalp, ürün sahiplerinin mallarının emniyetini sağlayarak, kalitesini korumak, ürünlerin sınıf ve derecelerinin yetkili sınıflandırıcılar tarafından saptanmasını sağlamayı da öngören uygulamayla, tarım ürünlerinin lisanslı depo işleticilerinin kişiler arasında ayrım yapmaksızın tarım ürünlerini kabul etmelerinin sağlandığının altını çizdi. TMO Genel Müdürlüğü Lisanslı Depoculuk Şube Müdürü Gökhan Gürbüz ise, Lisanslı Depoculuk siteminin tanıtımını yaptı. Gürbüz lisanslı depoculuk firmalarının alelade kuruluşlar değil, tüzel ciddi kuruluşlar olduğunu, gelişmiş ülkelerde 200 yıldan beri lisanslı depoculuk faaliyetlerinin devam ettiğini belirtti. Gürbüz yaptığı sunumda, lisanslı depoculuk sisteminin üreticilerimize sağladığı avantajlar ve sistemin isleyişi, hasat öncesinde üreticilerimizin bilgilendirilmesi, üreticilerin, bin bir zahmetle üretmiş oldukları ürünlerini hasat döneminde hızlı bir şekilde teslim edebileceklerini anlattı. Gürbüz, üreticilerin vergi muafiyetleri avantajlarından faydalanacaklarını, lisanslı depolara teslim ettikleri ürünlerine ait ELÜS’leri istedikleri zaman çok sayıda alıcının bulunduğunu, Ticaret Borsalarında pazarlayarak daha yüksek kazanç elde edebileceklerini ayrıca bankalardan düşük faizli kredi kullanarak finansman ihtiyaçlarını karşılayabileceklerini ifade etti. Tanıtım ve bilgilendirme toplantısında Lisanslı depoculuk sistemi ile üreticilerin ürünlerini kalitesinde ve miktarında herhangi bir eksilme olmadan, sağlıklı ortamlarda güvenle depolayabileceklerine dikkat çekildi. Toplantıya TMO Genel Müdür Yardımcısı Cihan Soyalp, Yozgat İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ziyaattin Özdemir, Yozgat Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erkekli, TMO Yerköy Şube Müdürü Yaşar Demirtaş, Kamu kurum ve kuruluşların idarecileri, üreticiler, esnaf ve STK temsilcileri katıldı.