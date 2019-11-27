LiDER OLDUK

Yozgat il genelinde yeşil mercimek üretiminin yaygın olmasına karşın, en fazla üretim yapan iller arasında önceki yıla kadar ekilen alan bakımından 3'üncü, üretimde ise 4'üncü sırada yer aldığı bildirildi. Devlet İstatistik Kurumu verilerine göre, geçtiğimiz yıl Yozgat’ta 13 bin 989 ton yeşil mercimek üretimi gerçekleştirildi. Yurt genelinde üretilen mercimeğin yüzde 33’ünün Yozgat topraklarından elde edildi. Yazlık olarak ekilmekte olan yeşil mercimeğin, Şubat-Nisan aylarında ekilip, Temmuz-Ağustos aylarında da hasadının yapıldığı açıklandı. Yeşil mercimeğin ağırlıklı olarak Yozgat, Konya, Çorum, Kırşehir ve Ankara illerinde üretilmekte olduğu, bu 5 il toplam üretimin yaklaşık yüzde 85’ini oluşturduğu bildirildi. Geçen yıl Yozgat’ta 10 bin 599 hektar alana yeşil mercimek ekilerek, 13 bin 989 ton verim alındı. Yozgat bu üretim rekoltesiyle yurt genelinde en fazla üretim yapan iller arasında ilk sırayı aldı. Yozgat’ı 10 bin 152 hektar alanda ekimin yapıldığı Konya takip etti. Konya’da 13 bin 261 ton ürün alındı. Çorum’da 3 bin 314 hektardan 4 bin 374 ton, Kırşehir’de 2 bin 647 hektardan 3 bin 52 ton, Ankara’da bin 859 hektardan 2 bin 43 ton, elde edildi.

MERCİMEK MARKA OLACAK

Türkiye'de kırmızı mercimek üretiminin gerilemesi üzerine Yozgat'ta üretimi artırmak üzere 2016 yılında deneme amaçlı gerçekleştirilen ekimlerden olumlu sonuç alındı. Verim analizinde dönümden ortalama 200 kilo dane, 250 kilo da saman verimi elde edildi. Türkiye'de 2004 yılında 480 bin ton olan kırmızı mercimek üretimi, 2015 yılında 395 bin tona kadar geriledi. Bunun üzerine iç piyasa talebinin karşılanması amacıyla kırmızı mercimek ithalatına başlandı. Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Türkiye'nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat'ta mercimek ekiliş alanlarını genişletmek üzere harekete geçti. 'Tarımsal yeniliklerin yaygınlaştırılması' uygulaması kapsamında hazırlanan mercimek üretim alanlarının genişletilmesine yönelik proje, bakanlık tarafından uygun bulunup, hayata geçirilmesi amacıyla mali destek verildi. Tarla Bitkileri Araştırma Enstitüsü ile ortaklaşa yürütülen proje dahilinde Tayip Köyünde belirlenen alanda toprak işlemesiz kırmızı ve yeşil mercimek ekimi yapıldı. Alana 3 çeşit kışlık kırmızı, bir çeşit kışlık yeşil, bir çeşit yazlık yeşil mercimek ekilip, hasat edildi. Yapılan verim analizinde dönümden ortalama 200 kilo dane, 250 kilo saman verimi aldığı belirtilerek, ''Kırmızı mercimek genelde Güneydoğu Anadolu Bölgemizde yetiştirilmektedir. Bizim yaptığımız demonstrasyonda elde ettiğimiz verim oranı oradaki verim oranlarının çok üzerindedir. Yozgat'ta ve İç Anadolu'da kırmızı mercimek yetişiyor ve sonuçlar gayet güzel oluyor. Yozgat'taki ve tüm İç Anadolu'daki tüm çiftçilerimize tavsiye ediyoruz'' denildi.

