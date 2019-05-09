Lider Çocuk Tarım Kampı

‘Sıfır Atık’ temasıyla gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında Sakarya İlkokulu 4-C Sınıfı öğrencilerinin katılımı ile üç günlük kamp etkinliği yapıldı. Öğrencilere, Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü gezdirildi, yapılan işler, çalışmalar ve devam eden projeler anlatıldı. Et ve Süt Kurumu Yozgat Kombinesi ve Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi ziyaretinde bulunan öğrencilere, teknik personeller tarafından kurum çalışmaları hakkında bilgiler aktarıldı, ‘Sıfır Atık’ temasına uygun çevrecilik konusunda eğitimler verildi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde uzman teknik personel ve mühendisler tarafından ‘Sıfır Atık’ hakkında farkındalık eğitimi alan öğrenciler, Geri Dönüşüm Tesisleri ve Katı Atık Bertaraf Tesislerine gidilerek, geri dönüşümün nasıl ve ne kadar önemli olduğunu yerinde gördü. Sorgun İlçesinde Pankobirlik kurumu tarafından çocuklara tarım alet ve makinaları, tohum, gübre, tarım ilaçları, yetiştirilen ürünler hakkında teknik personeller tarafından bilgi verildi. Milli Parklar Genel Müdürlüğü personelleri tarafından Yozgat Çamlık Milli Parkı içerisinde eğitim ve sunum çalışması gerçekleştirildi. Park alanı içerisinde yaşayan canlı türleri, çam ağacı çeşitleri, diğer bitkiler çocuklara eğlenceli uygulamalar ve gösteriler eşliğinde anlatıldı. Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, çocuklara çevrecilik ve tarım hakkında çeşitli sorular sorup, katılım belgelerini alan tüm öğrencilere başarı dileklerini iletti.

