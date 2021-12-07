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LAVANTAYI SEVDiK

Yozgat’ın Çayıralan ilçesinde ORAN desteği ile Çekerek ilçesinde ORKÖY kapsamında dikimleri yapılan Lavanta bitkisinin il genelinde yaygınlaştırılması amacıyla Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü harekete geçti, 4 köyde 28 dekar alanda deneme amaçlı lavanta dikimi yapıldı.

07 Aralık 2021 Salı 00:33
LAVANTAYI SEVDiK

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, hazırlanan projeler kapsamında daha önce Çayıralan ve Çekerek ilçelerinde dikimleri yapılan Lavanta bitkisinin il genelinde yaygın olarak ekimini sağlamak amacıyla kolları sıvadı. Sorgun ve Şefaatli ilçesine bağlı 4 köyde toplam 28 dekarlık alanda yılın ilik lavanta dikimleri deneme amaçlı yapıldı. Yozgat’ın Çayıralan ilçesinde Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) desteği ile Çekerek ilçesinde ise ORKÖY kapsamında dikimleri yapılan lavanta bitkisi, Yozgat Şehir Hastanesi bahçesini de süsledi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün desteği ile geçen yıl Yozgat merkez ve Şefaatli ilçesinde deneme amaçlı yapılan lavanta ekiminin daha geniş bir alana yapılabilmesi amacıyla bu yıl ilk dikimler de gerçekleştirildi. Sorgun ve Şefaatli İlçelerinde fideleri temin eden çiftçilere Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik destek sağladı. Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, Lavanta bitkisinin, bir metreye kadar boylanabildiğini, yarı çalımsı, çok yıllık bir bitki olduğunu söyledi. Özkaya, ‘’Lavanta bitkisinin ekonomik olarak kullanılan kısmı çiçekleridir. Bitkinin çiçek ve çiçek saplarından elde edilen uçucu yağ, dünyada ticareti en fazla yapılan 15 uçucu yağdan birisidir. Lavanta uçucu yağı, en fazla kozmetik ve parfüm sanayinde kullanılmaktadır. Bunun yanında güzel kokusu nedeniyle sabun ve diğer endüstri kollarında, ilaç sanayinde ve ağrı kesici, sakinleştirici, uykusuzluk giderici özellikleriyle de aromaterapide kullanılmaktadır. İdrar arttırıcı ve romatizma ağrılarını dindirici etkisi de vardır. Lavanta çiçekleri sedatif etkisinden dolayı çay şeklinde de kullanılmaktadır’’ dedi. Tarım Müdürü Özkaya, Lavantanın toprak yönünden seçici olmayan bir bitki olduğunu, verimli topraklarda iyi yetişip, daha fazla verim verdiğini, verimi düşük derinliği az topraklarda da yetişebildiğini bildirdi. Özkaya, ‘’Kurağa, sıcağa ve soğuğa dayanıklıdır. Çok yıllık bir bitkidir. Tesis edildiğinde ilk 2-3 yıllık iyi bakımdan sonra uzun yıllar verim alınır. Son yıllarda yaşanan şartlara bağlı olarak çiftçilerimizce tıbbi ve aromatik bitkilere yöneliş gözlemlenmektedir. Buna bağlı olarak son yıllarda lavantaya olan talep artışı nedeniyle Ülkemizin değişik İllerinde dikimleri yapılmaktadır. Bu kapsamda Yozgat’taki çiftçilerimizde bu konuya ilgi duymaktadırlar. Bu bağlamda bize müracaat eden çiftçilerimize teknik yardımda bulunduk ve çiftçilerimizle birlikte Sorgun ve Şefaatli İlçelerimizde 4 köyde lavanta demonstrasyonu tarlalarının dikimleri yapıldı. Budan sonraki dönemde bu demonstrasyonların takip ve kontrolleri yapılacak çiftçilerimize teknik destek sağlanacaktır’’ ifadelerini kullandı.

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