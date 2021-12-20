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LAVANTA YAYGINLAŞIYOR

Yozgat’ın Çekerek İlçesi’nde 250 bin lavanta dikimi yapılarak tek parselde dünyanın en büyük lavanta adasının oluşturulmasının ardından, köylerde de lavanta dikimi yapılmaya başlanıldı. İlçeye bağlı Karahacılı köyünde, İpek Böceği yetiştiriciliği için dikimi yapılan dut ağaçlarından sonra, lavanta bitkisinin dikimi yapıldı.

20 Aralık 2021 Pazartesi 00:21
LAVANTA YAYGINLAŞIYOR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın, ‘Yerelden kalkınma modeli’ için öncü projelerinden biri olarak adlandırdığı, Yozgat’ın Çekerek ilçesinde oluşturulan ‘Lavanta Adası' köylere de örnek oldu.  Çekerek ilçesindeki pilot uygulamanın diğer bölgelere örnek olmasını istediklerini belirten Oktay’ın bu çağrısına Çekerek ilçesine bağlı Karahacılı köyü halkı destek verdi. Daha önce İpek Böceği yetiştiriciliği için kolları sıvayan köy halkı, imece ile köydeki bir çok alana dut fidesi dikip, bakımını da üstlendi. Köylüler, şimdide lavanta bitkilerini toprakla buluşturmaya başladı, kırsalda yaşayanlara bu tip bitkilerin dikiminin yapılması çağrısında bulundu. Karahacılı köylüleri, ‘’Lavanta dikelim. Kuraklık devam ediyor. Kuraklığa dayanıklı, su istemeyen bitkileri toprakla buluşturmalıyız’’ diyerek, 2 bin lavanta bitkisi, yaşlısı, genci, kadını, çocuğu ile toprakla buluşturuldu. Çekerek Belediyesinin Orman Genel Müdürlüğü'nün ortaklaşa başlattığı çalışma ile Türkiye'nin en büyük 10 sulama barajı arasında yer alan barajda bulunan yarımada Lavanta Bahçesi’ne dönüştürüldü. 250 bin lavanta dikiminin yapıldığı bölgenin turizm merkezi haline getirilmesine yönelik çalışmaların da devam ettiği aktarıldı. Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, oluşturulan avanta adasında, ahşap seyir terasları, kameriyeler, lavanta bahçeleri, gezinti yolları, iskele ve kafeterya, solar paneller, otopark, akülü araç servisleri, çocuk oyun alanları, balon kalkış yeri gibi alanların yer aldığını aktardı. 

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