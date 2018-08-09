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LAVANTA KOKUYORUZ

ÇAYIRALAN ilçesinde ticari amaçlı Lavanta bitkisi ekimi 2016 yılında yapılıp, tarlalarda yetiştirilmeye çalışılırken, Türkiye’nin ilk şehir hastanesi de hasta ve hasta yakınlarını lavanta ağırlıklı farklı bitkilerin kokularıyla karşılıyor.

LAVANTA KOKUYORUZ

ÇAYIRALAN ilçesinde ticari amaçlı Lavanta bitkisi ekimi 2016 yılında yapılıp, tarlalarda yetiştirilmeye çalışılırken, Türkiye’nin ilk şehir hastanesi de hasta ve hasta yakınlarını lavanta ağırlıklı farklı bitkilerin kokularıyla karşılıyor.

09 Ağustos 2018 Perşembe 07:00
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LAVANTA KOKUYORUZ

Yaklaşık 140 bin metrekarelik kapalı alana sahip, 475 yatak kapasiteli Yozgat Şehir Hastanesi 140 doktor modülü ile hizmet veriyor. Bir yıllık süreç içerisinde yaklaşık 800 bin muayenenin yapıldığı Yozgat Şehir Hastanesi, çevresindeki alanlarda oluşturulan ve adeta botanik bahçesini andıran çevre düzenlemesiyle de dikkat çekiyor. Hastaneye gelen hasta ve hasta yakınları lavanta kokusu ile hastaneye giriş yapıyor. Hastanedeki yakınlarını bekleyenler ise, kapı önündeki banklar üzerinde dinlenirken, yayılan koku ile ferahlıyor. 
LAVANTA PROJESİ
Türkiye’nin tahıl ambarları olarak bilinen Yozgat’ta devlet eliyle Lavanta bitkisi yetiştiriciliğine yönelik hazırlanan proje Çayıralan ilçesinde 2016 yılında yapılan ekimle devreye sokuldu. Çayıralan’da Kaymakamlık tarafından hazırlanan, ORAN Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen ‘Çayıralan Lavanta Kokuyor’ projesi kapsamında ilçede belirlenen alanlara ekimi yapılan lavantalar, bu yıldan itibaren pazara sunulacak hale geldi. Çayıralan’da proje kapsamında 9 çiftçinin 9 parsel tarlasında 75 bin fide toprakla buluşturulduktan sonra, birim alandan verim alınmaya başlanıldı.
 

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