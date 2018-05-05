Lassa çiftçilerle buluştu

Lassa’nın Yozgatlı çiftçilerle gerçekleştirdiği buluşma etkinliğinde, tarım araçlarının yol güvenliği konusunda da çalışmalar gerçekleştirildi. Lassa’nın şimdiye dek 23 bine yakın çiftçiyle bir araya geldiği, 17 binden fazla reflektör montajı gerçekleştirdiği ve 53 bin kilometre yol ile 609 köy ziyareti yaptığı öğrenildi. Lassa ziraat mühendisleri iyi tarım uygulamalarına yönelik danışmanlık hizmeti ile Yozgatlı çiftçilere, bölgelerinde yetişen ürün çeşitlerine uygun olarak, tarımda verimlilik uygulamaları ve tarım ekonomisi hakkında danışmanlık verdi. Ayrıca, çiftçilere tarım araçlarında yol emniyeti konusunda danışmanlık sağlayan Lassa ekipleri, güvenlik açısından çok kritik bir ekipman olan traktör lambası montajını ücretsiz olarak gerçekleştirdi.