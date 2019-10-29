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Lahana hasadı başladı

SORGUN ilçesine bağlı Burunören köyünde yetiştirilen, ağırlığı 47 kiloya kadar ulaşan dev lahanaların hasadı yapıldı.

Lahana hasadı başladı

SORGUN ilçesine bağlı Burunören köyünde yetiştirilen, ağırlığı 47 kiloya kadar ulaşan dev lahanaların hasadı yapıldı.

29 Ekim 2019 Salı 00:00
Lahana hasadı başladı

Sorgun Milli Eğitim Müdürlüğünden 5 yıl önce emekli olduktan sonra Burunören köyüne dönen İbrahim Aydoğan, pancar ve hububat yerine daha fazla gelir elde edebileceğini düşündüğü lahana üretimine başladı. Tarlasına damlama sistemi kuran Aydoğan, kimyasal yerine hayvansal gübre kullanarak girdi maliyetini düşürdü. Tarlasında su havuzunda beklettiği koyun gübresini sıvı halde kullanan Aydoğan, bu sayede ağırlıkları 15 ile 47 kilo arasında değişen lahana üretti. Aydoğan, 10 dekar alanda yetiştirdiği 4 bin 500 lahanadan 75 bin lira gelir hedefliyor. Yüksek verimle yüzü gülen Aydoğan, her ne kadar büyük lahananın görünüm açısından iyi olsa da satmakta sıkıntı yaşadığını söyledi. Vatandaşın büyük lahanayı tüketmekte zorlandığını, bu nedenle orta boy tercih ettiğini anlatan Aydoğan, "Lahana üretimi, pancar, arpa ve buğday gibi değil. Lahana tohumunu tarlaya ektikten sonra, çıktığı yerden göçürmek gerekiyor, tane tane tekrar dikiyoruz. En az 4 defa çapa yapıyoruz. Her 15 günde bir suyu mutlaka veriyoruz. Bakımı oldukça zor, pazarı da zahmetli" diye konuştu.  Aydoğan, lahanayı tamamen organik ürettiğini ve sıvı koyun gübresi kullandığını vurgulayarak,  "Kimyasal gübre kullanmıyoruz, hayvansal gübre kullanıyoruz. Ürünümüzü Sorgun'da perşembe pazarında satıyoruz, köylere gidip satıyoruz. Geçen yıl 50 kilogramın üzerinde üretmiştik ama satmakta problem yaşamıştık. Bu sene 45-47 kilograma kadar düşürdük. Fiyatları da büyüklüğüne göre 15 ile 25 lira arasında satıyoruz" ifadelerini kullandı. 

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