Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1402
ALTIN
467.970
DOLAR
8.2240
STERLİN
11.4495
EURO
9.9640

Kuru tarımda büyük zarar

TÜRKİYE'nin tahıl anbarı olarak bilinen Yozgat'ın da aralarında bulunduğu Orta Anadolu bölgesinde yaşanılan kuraklıktan dolayı kuru tarım yapan çiftçilerin yüzde 80’nin etkilendiği belirtildi.

30 Nisan 2021 Cuma 00:53
Kuru tarımda büyük zarar

Bu arada Diyarbakır Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Mehmet Cevat Delil, yeterli miktarda yağış alamayan Güneydoğu’nun kuraklık nedeniyle 1 yıllık emeğinin heba olduğu ve bu yıl verimde yüzde 80 oranında bir düşüş beklediklerine dikkat çekerek 2008 yılında yine kuraklıktan dolayı yapılan desteğin yeniden yapılması için hükümete çağrıda bulundu. Kuraklıktan dolayı çiftçinin ciddi anlamda etkilendiğini ve Türkiye Ziraat Odaları Birliğine çiftçilerin sorunlarına ilişkin rapor hazırladıklarını belirten Delil, çiftçinin tohum, gübre, ilaç ve bahar gübresini tarlaya attığını ve kuraklıktan dolayı hiçbir şey elde etmediğini belirterek çiftçinin borç ve faizlerinin ertelenmesi talebinde bulundu. 2008 yılında da yaşanan kuraklıktan kaynaklı hükümettin yaptığı nakdi desteğin tekrardan yapılması gerektiğini söyleyen Delil, “Buğday, arpa, mercimek, nohut üretimi düşecek yani bu anlamda %80 oranında bir düşüş bekliyoruz. Düşüşler fiyatı da etkileyecek tabi ki bu her türlü sadece çiftçinin soru değil. Çiftçinin etkilenmesi tüketiciyi de etkileyecektir. Çiftçiye maddi destek ve borçlarının ertelenmesi konusunda talebimiz olacaktır" dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Kuru Tarımda Büyük Zarar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yetersiz yağış buğday rekoltesini de etkiledi
Yetersiz yağış buğday rekoltesini de etkiledi
Meyve bahçeleri için zararlı uyarısı
Meyve bahçeleri için zararlı uyarısı
ZAHMETSİZ TARIM YAYGINLAŞIYOR
ZAHMETSİZ TARIM YAYGINLAŞIYOR
Kurak toprakları suya kavuşacak
Kurak toprakları suya kavuşacak
KENEVİRE MEVZUAT ENGELİ
KENEVİRE MEVZUAT ENGELİ
MERCiMEKTE ARTIŞ BEKLENTiSi
MERCiMEKTE ARTIŞ BEKLENTiSi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim