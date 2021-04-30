Kuru tarımda büyük zarar

Bu arada Diyarbakır Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Mehmet Cevat Delil, yeterli miktarda yağış alamayan Güneydoğu’nun kuraklık nedeniyle 1 yıllık emeğinin heba olduğu ve bu yıl verimde yüzde 80 oranında bir düşüş beklediklerine dikkat çekerek 2008 yılında yine kuraklıktan dolayı yapılan desteğin yeniden yapılması için hükümete çağrıda bulundu. Kuraklıktan dolayı çiftçinin ciddi anlamda etkilendiğini ve Türkiye Ziraat Odaları Birliğine çiftçilerin sorunlarına ilişkin rapor hazırladıklarını belirten Delil, çiftçinin tohum, gübre, ilaç ve bahar gübresini tarlaya attığını ve kuraklıktan dolayı hiçbir şey elde etmediğini belirterek çiftçinin borç ve faizlerinin ertelenmesi talebinde bulundu. 2008 yılında da yaşanan kuraklıktan kaynaklı hükümettin yaptığı nakdi desteğin tekrardan yapılması gerektiğini söyleyen Delil, “Buğday, arpa, mercimek, nohut üretimi düşecek yani bu anlamda %80 oranında bir düşüş bekliyoruz. Düşüşler fiyatı da etkileyecek tabi ki bu her türlü sadece çiftçinin soru değil. Çiftçinin etkilenmesi tüketiciyi de etkileyecektir. Çiftçiye maddi destek ve borçlarının ertelenmesi konusunda talebimiz olacaktır" dedi.