Kurbanlıklar görücüye çıktı

Kurban Bayramı yaklaşırken, kurbanlık büyük ve küçükbaşlar görücüye çıkartıldı, vatandaşlar kurbanlıklarını beğenip, daha sonra almak üzere pazardan ayrıldıkları kaydedildi.

Yurdun hemen hemen her bölgesinde Yozgat’ta yetiştirilen hayvanların kurbanlık olarak tercih ediliyor olması nedeniyle besiciler, daha önce aldıkları izin belgeleriyle büyük şehirlere gitmek üzere de hazırlıklara başladı. Yozgat merkez ile birlikte bağlı ilçelerinde kurulan Canlı Hayvan Pazarı’nda hareketliliklere bağlı olarak yaşanılan il içi hayvan sevkiyatları da kontrol altına alındı. Yollarda denetim ekipleri, güvenlik birimi personeli ile birlikte denetimler yaparak, hayvanların kimlik belgeleri ve sağlık raporlarının bulunup, bulunmadığını kontrol ediyor. Yozgat merkez ile birlikte Yozgat’ın bazı ilçelerinde hizmet veren Hayvan pazarlarının önümüzdeki haftalarda hareketlilikle birlikte satışların artması bekleniyor. Büyükbaş hayvanların sağlık raporu, pasaport ve dezenfektan belgeleri ile küçükbaş hayvanların nakil belgelerini inceleyen ekipler, gebe hayvanların satışını engellemek için de pazar bölgelerinde veterinerler görevlendirildi. Türkiye'nin en önemli tarım ve hayvancılık merkezleri arasında ilk sıralarda yer alan Yozgat’ta kurulan pazarlarda kurbanlık fiyatlarının pandemi dolayısıyla geçen seneye oranla arttığı kaydedildi. Yem ve saman fiyatlarının arması ile kurbanlıklarda geçen seneye oranla fark olduğunu belirten besiciler, 80 liraya aldıkları yemi şuan 130 liraya aldıklarını, fiyatların ise sürekli yükselmeye devam ettiğinin altını çizdiler. O nedenle geçen yıl 8-9 bin liradan işlem gören büyükbaş kurbanlığın bu yıl 10-11 bin liradan satışa sunuldu. Besiciler, yem fiyatlarında artış nedeniyle hayvanları daha çok doğal yollardan, yaylalarda yetişen otlarla beslemeye çalıştıklarını ancak kuraklık nedeniyle doğada da yeterli otun bulunmadığının altını çizdiler. Diğer taraftan, Trakya bölgesine kurbanlık hayvan sevklerinin sadece İstanbul’un Avrupa yakasının geçici kurban satış ve kesim yerlerine yapılabildiği, bunun dışında Trakya'da bulunan başka il ya da işletmelere büyükbaş ve küçükbaş hayvan sevkine izin verilmediği de bildirildi.

