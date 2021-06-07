Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1446
ALTIN
524.473
DOLAR
8.6248
STERLİN
12.2057
EURO
10.5049

Kurbanlıklar görücüye çıktı

Türkiye’nin önemli tarım ve hayvancılık bölgesi Yozgat’ta kurban bayramı öncesinde merkez ve ilçelerinde kurulan Canlı Hayvan Pazarlarında hareketlilik başladı.

07 Haziran 2021 Pazartesi 00:26
Kurbanlıklar görücüye çıktı

Kurban Bayramı yaklaşırken, kurbanlık büyük ve küçükbaşlar görücüye çıkartıldı, vatandaşlar kurbanlıklarını beğenip, daha sonra almak üzere pazardan ayrıldıkları kaydedildi.
Yurdun hemen hemen her bölgesinde Yozgat’ta yetiştirilen hayvanların kurbanlık olarak tercih ediliyor olması nedeniyle besiciler, daha önce aldıkları izin belgeleriyle büyük şehirlere gitmek üzere de hazırlıklara başladı. Yozgat merkez ile birlikte bağlı ilçelerinde kurulan Canlı Hayvan Pazarı’nda hareketliliklere bağlı olarak yaşanılan il içi hayvan sevkiyatları da kontrol altına alındı. Yollarda denetim ekipleri, güvenlik birimi personeli ile birlikte denetimler yaparak, hayvanların kimlik belgeleri ve sağlık raporlarının bulunup, bulunmadığını kontrol ediyor. Yozgat merkez ile birlikte Yozgat’ın bazı ilçelerinde hizmet veren Hayvan pazarlarının önümüzdeki haftalarda hareketlilikle birlikte satışların artması bekleniyor. Büyükbaş hayvanların sağlık raporu, pasaport ve dezenfektan belgeleri ile küçükbaş hayvanların nakil belgelerini inceleyen ekipler, gebe hayvanların satışını engellemek için de pazar bölgelerinde veterinerler görevlendirildi. Türkiye'nin en önemli tarım ve hayvancılık merkezleri arasında ilk sıralarda yer alan Yozgat’ta kurulan pazarlarda kurbanlık fiyatlarının pandemi dolayısıyla geçen seneye oranla arttığı kaydedildi. Yem ve saman fiyatlarının arması ile kurbanlıklarda geçen seneye oranla fark olduğunu belirten besiciler, 80 liraya aldıkları yemi şuan 130 liraya aldıklarını, fiyatların ise sürekli yükselmeye devam ettiğinin altını çizdiler. O nedenle geçen yıl 8-9 bin liradan işlem gören büyükbaş kurbanlığın bu yıl 10-11 bin liradan satışa sunuldu. Besiciler, yem fiyatlarında artış nedeniyle hayvanları daha çok doğal yollardan, yaylalarda yetişen otlarla beslemeye çalıştıklarını ancak kuraklık nedeniyle doğada da yeterli otun bulunmadığının altını çizdiler. Diğer taraftan, Trakya bölgesine kurbanlık hayvan sevklerinin sadece İstanbul’un Avrupa yakasının geçici kurban satış ve kesim yerlerine yapılabildiği, bunun dışında Trakya'da bulunan başka il ya da işletmelere büyükbaş ve küçükbaş hayvan sevkine izin verilmediği de bildirildi.
 

Anahtar Kelimeler:
Kurbanlıklar Görücüye çıktı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şakayık yüz güldürdü
Şakayık yüz güldürdü
ÇKS’de sona gelindi
ÇKS’de sona gelindi
Dane kaybı uyarısı
Dane kaybı uyarısı
KURAKLIK KORKUTUYOR
KURAKLIK KORKUTUYOR
Satış fiyatı kafa karıştırdı
Satış fiyatı kafa karıştırdı
Zahmetsiz tarım bereketi
Zahmetsiz tarım bereketi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim