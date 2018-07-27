Kurbanlık uyarısı

Söz konusu bilgiler e-devlet üzerinden de sorgulanabildiği vurgulandı. Bakanlıkça hayvanların tür, ırk, cinsiyet ve doğum tarihi bilgilerinin sorgulanabileceği ‘HaySag-Hayvan Sağlığı ve Refahı’ mobil uygulaması geliştirilerek, kullanıma açıldığı belirtildi. Kurbanlık hayvan sevklerinde, alımı ve satımı ile kesiminde dikkat edilmesi gereken hususlar ile ‘HaySag-Hayvan Sağlığı ve Refahı’ mobil uygulaması hakkında vatandaşların bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanan kurban rehberi güncellenerek yayımlandığı bildirildi.