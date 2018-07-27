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Kurbanlık uyarısı

YOZGAT İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, TÜRKVET'te kayıtlı hayvanların tür, ırk, cinsiyet ve doğum tarihi bilgilerinin sorgulanabilmesi amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığımızca https://hayvanbilgi.tarim.gov.tr web sayfası hazırlanarak, kullanıma açıldığını duyurdu.

Kurbanlık uyarısı

YOZGAT İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, TÜRKVET'te kayıtlı hayvanların tür, ırk, cinsiyet ve doğum tarihi bilgilerinin sorgulanabilmesi amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığımızca https://hayvanbilgi.tarim.gov.tr web sayfası hazırlanarak, kullanıma açıldığını duyurdu.

27 Temmuz 2018 Cuma 07:00
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Kurbanlık uyarısı

Söz konusu bilgiler e-devlet üzerinden de sorgulanabildiği vurgulandı. Bakanlıkça hayvanların tür, ırk, cinsiyet ve doğum tarihi bilgilerinin sorgulanabileceği ‘HaySag-Hayvan Sağlığı ve Refahı’ mobil uygulaması geliştirilerek, kullanıma açıldığı belirtildi. Kurbanlık hayvan sevklerinde, alımı ve satımı ile kesiminde dikkat edilmesi gereken hususlar ile ‘HaySag-Hayvan Sağlığı ve Refahı’ mobil uygulaması hakkında vatandaşların bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanan kurban rehberi güncellenerek yayımlandığı bildirildi.

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