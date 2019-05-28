Kurban alacaklara programlı kolaylık

Açıklamada, ‘Hayvan Hastalıkları ile Mücadele çalışmalarında başarının en önemli şartı kontrollü hayvan hareketleridir. Bir köy, bir belde, bir ilçe veya il genelinde herhangi bir hayvan hastalığı ile mücadele edilebilmesi için öncelikle bölgedeki hayvan varlığının bilinmesi, tüm hayvanların kayıt altına alınmış olması, hayvan hareket ve sevk işlemlerinin bir kontrol altında yürütülmesi gerekmektedir’ denildi. Bakanlık tarafından sevk ve idaresi yapılan bu amaçla kurulmuş hayvan kayıt sistemlerinin genel amacının doğumundan ölümüne kadar tüm sığır cinsi hayvanlar, küçükbaş hayvanlar, arı, kanatlı gibi hayvanların tanımlanması, izlenmesi, kayıt altına alınmasını sağladığı bildirildi. Kayıt altına alınan hayvanların yaşam döngüsü içerisinde işletmeler arası sevk, satış işlemlerinin, et, süt, yavru verimlerinin, hastalık, aşılama durumlarının, tazminat, destekleme ödemelerinin, hastalık durumlarında reçete edilen veteriner tıbbi ürünlerin takip işlemlerinin kontrol edildiği ulusal düzeyde, Avrupa standartlarında uygulanan veri kayıt sistemi olduğu hatırlatıldı. Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, kayıt sistemlerine ilave olarak Bakanlık tarafından 2018 yılından itibaren ‘Haysag-Hayvan sağlığı ve refahı’ android mobil uygulamasını geliştirilerek, kullanıma açtığını, uygulama ile Türkvet Kayıt Sisteminde kayıtlı hayvanların tür, ırk, cinsiyet ve doğum tarihi sorgulanabildiğini söyledi. Özdemir, ‘’Yaklaşan kurban bayramı münasebeti ile kurbanlık hayvanların sevklerinde, alımında, satımında, kesiminde ve kurban etinin muhafazasında dikkat edilmesi gereken hususların yer aldığı ‘Kurban Rehberi’ bu uygulamayı telefonlarına indiren vatandaşlarımız tarafından uygulama üzerinden indirilebilecektir. Haysag uygulaması içerisinde yer alan sorgulamalar menüsünden hayvanın kulak küpe numarası girildiğinde veya küpe üzerindeki barkod telefona okutulduğu zaman hayvanın yaşına ulaşılabilecek, kurban olmaya uygun olup olmadığı sorgulanabilecektir’’ dedi.

Tarım Müdürü Özdemir, Haysag mobil uygulama ile ilgili olarak vatandaşların sağlıklı, dini vecibelere uygun kurban kesebilmeleri amacı ile Bakanlığın bu tür bir uygulama geliştirdiğini, android telefonu ve interneti bulunan tüm vatandaşların bu uygulama sayesinde kurban edeceği hayvana ait bilgilere rahatlıkla ulaşabileceğini sözlerine ekledi.

