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Yozgat
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Kuraklık tespit çalışması

Türkiye’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta yağışların yetersizliği nedeniyle yaşanılan kuraklıktan etkilenen tarım alanlarında tespit çalışmaları devam ediyor.

15 Haziran 2021 Salı 00:19
Kuraklık tespit çalışması

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Yozgat’ta ilkbahar aylarındaki yağışın yetersizliği nedeniyle zarar gören ekili alanlarda hasar tespit çalışmaları devam ediyor.
Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından oluşturulan teknik ekip, kuraklık nedeniyle ürün alamayan bölgeler ile birlikte, son yağışlar sonrasında arpa ve buğday ekili tarlaların son durumunu tespit etmeye yönelik alan çalışması yapıyor. Bölgede kuraklığın tarımsal ürünlere etkisi değerlendirmek için uzman ekipler tarafından yürütülen hasar tespit çalışmaları rapor haline getiriliyor. Yozgat’ta son 3-4 yıldır yüzde 50 kuraklık yaşandığına dikkat çekilerek, bu yıl il merkezi ve birkaç ilçede yüzde 80-90 oranında kuraklıktan dolayı verim düşüklüğü yaşandığı bildirildi. Arpa ve buğday olmayınca saman ve yem konusunda da sıkıntı yaşanacağına dikkat çekilirken, henüz biçerdöverin girmediği Yozgat’ın doğu bölgesindeki tarım alanlarının son yağışlardan nasıl etkilendiği de tespit edilmeye çalışılıyor. 

Anahtar Kelimeler:
Kuraklık Tespit çalışması
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