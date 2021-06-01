KURAKLIK KORKUTUYOR

Beklenilen yağışların bir türlü düşmemesi nedeniyle yaşanılan kuraklıktan büyük oranda etkilenen tarım ve hayvancılık sektörü, zararı en aza indirebilmenin yollarını aramaya devam ediyor.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Mayıs ayı başında kuraklıktan etkilenen il sayısını 22 olduğunu, yağışların yetersiz olması nedeniyle kuraklıktan etkilenen il sayısının aralarında Yozgat’ın da bulundu 41 ile çıktığını, yağışların yetersiz kalması halinde ise sayının daha da artacağına dikkat çekti. Bölgelerde alan çalışmasını aralıksız sürdüren Ziraat Odaları, video konferans yöntemiyle yaptıkları toplantılarda genel durum değerlendirmesi yapmaya devam ediyor. Yaşanan kuraklığın üretim sezonunda harcanan emeğin, kullanılan tohumun, atılan gübrenin, ilacın karşılıksız kalmasına neden olduğuna dikkat çekilerek, ‘’Bu durum üretim maliyetlerini de artırdı. Bu sezon maliyetlerin artmasında özellikle gübre fiyatlarında yüzde 90’a varan artışlar da etkili oldu’’ denildi. Açıklanan buğday, arpa ve mercimek alım fiyatlarının kuraklık yaşamayan iller için makul seviyede kabul edilebilir olduğu, kuraklıktan zarar gören illerde yaşanacak verim kayıpları maliyeti daha da artıracağı, üreticilerin daha fazla zarara uğramasına neden olacağının da altı çizildi. Mayıs ayında kuraklıktan en fazla zarar gören ürünlerin arpa, buğday ve kırmızı mercimek olduğu, yeni ekilen mısır, şekerpancarı, patates, nohut, yeşil mercimek, çeltik, yem bitkileri gibi ürünlerin de kuraklıktan etkilendiği, ikinci ürün ekilişlerinde de sıkıntı olmasının beklendiğine vurgu yapıldı. Buğday ve arpada İç Anadolu Bölgesi’nin Konya, Ankara, Aksaray, Eskişehir, Niğde, Nevşehir, Yozgat, Çankırı, Sivas ve Kırıkkale illerinde, Ege Bölgesi’nin Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli, Muğla ve Aydın illerinde, Akdeniz Bölgesi’nin Isparta ve Burdur illerinde, Karadeniz Bölgesi’nin Amasya ve Çorum illerinde ciddi oranda rekolte kayıpları yaşandı.

TEDBİRLER SIRALANDI

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, kuraklıktan etkilenen üreticilere yönelik alınması gereken tedbir ve talepleri şöyle sıraladı:

‘’Kuraklıktan zarar gören çiftçilere dekar başına 200 lira nakdi hibe kuraklık desteği verilmelidir. Üreticilerimizin Tarım Kredi Kooperatifleri, Ziraat Bankası ve özel bankalara olan kredi borçları uzun vadeli ve faizsiz ertelenmelidir. Kuraklık yaşanan illerde üreticilerimizin elektrik ve sulama maliyetleri artmıştır. Elektrikle sulama yapan çiftçilerimizin borçlarından dolayı elektrikleri kesilmemeli ve sulama ücretleri ile elektrik fiyatlarında indirime gidilmeli, tarımsal abone grubunda elektrikte uygulanmakta olan yüzde 18 KDV yüzde 1’e indirilmelidir. Kuraklıktan zarar gören çiftçilere hibe tohumluk dağıtımı yapılmalı, fide ve fidan desteği verilmelidir. Kuraklıktan zarar gören üreticilerden bu yıl için sulama ücreti alınmamalıdır. Elektrik ve sulama borçları nedeniyle desteklere bloke konulmasına son verilmeli, borçlar uzun vadeli ve faizsiz ertelenmelidir. Yapılandırılan üretici borçları faizsiz ertelemeye dâhil edilmelidir. Kuraklık yaşayan çiftçilere faizsiz kredi kullandırılmalıdır. Gübre başta olmak üzere girdilere verilen destek artırılmalıdır. 2021 yılı destek ödemeleri bir an önce verilerek kuraklıktan zarar gören üreticilere bunların can suyu olması sağlanmalıdır. Üreticilerimizin BAĞ-KUR prim borçları uzun vadeyle faizsiz ertelenmeli ve yüksek olan BAĞ-KUR primleri düşürülmelidir. Yüksek olan TARSİM sigorta primleri düşürülmeli, devlet desteği artırılmalıdır. Hazine arazilerini eken ve Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olmayan üreticilerinde desteklerden yararlanması sağlanmalıdır. Yeni gölet, baraj, yeraltı baraj yatırımları artırılmalı ve devam edenler biran önce tamamlanmalıdır. Kurak şartlara uygun çeşitlerin yaygınlaştırılması daha fazla desteklenmelidir. Güneydoğu Anadolu Projesi, Konya Ovası Projesi, Doğu Anadolu Projesi gibi büyük sulama yatırımlarını içeren projeler biran önce tamamlanmalıdır. Acilen eski ve atıl vaziyette olan sulama sistemleri yenilenmeli, kapalı sistemlere geçilmelidir.”