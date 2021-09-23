KURAKLIK KAVURUYOR

Yozgat İl Genel Meclisi Göletler ve Su Ürünleri Komisyonu, Kadışehri ve Sorgun ilçelerinde tarım alanlarının sulaması amacıyla tesis edilen göletlerin son durumlarını yerinde inceleyip, rapor hazırladı. Yozgat’ın Kadışehri ilçesinde bulunan Halıköy göletinin Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından kil çekirdekli, kaya dolgu tipinde olarak inşa edildiği hatırlatılarak, 2 milyon 300 bin metreküp su toplama kapasitesine sahip olduğu, kapalı devre ve saatli sistem ile 5 bin 500 dönüm tarım alanının sulamasında kullanıldığı hatırlatıldı. Halıköy Belde Belediyesine devri yapılan göletten, çok sayıda besi ahırları ile hayvanların içmesi, temizlik amaçlı suyun verildiği, geçen yıl tam kapasite ile sulu tarım yapılan araziden yüksek verim alındığı aktarıldı. Bu yıl kuraklık nedeniyle gölette yeterli su birikimi olmadığı, bu nedenle sulamaya kapatıldığı vurgulanarak, ‘’Gölette su ürünleri yönünden, başta Sazan türleri olmak üzere çeşitli balıkların mevcut olduğu, çevre halkı tarafından olta balıkçılığı yapılmaktadır. Su ürünlerinin ticari yönden bir getirisi bulunmamaktadır’’ denildi.

Yozgat’ın Sorgun ilçesindeki göletlerde de inceleme yapan komisyon üyeleri, Dişli göletinde su seviyesinin arazi sulama seviyesinin altında olduğu, bu nedenle tarımsal sulama yapılamadığı bildirildi. 3 milyon metreküp su biriktirme alanına sahip gölette biriken su ile 2 bin dönümlük bir tarım alanının sulamasının planlanmasına karşın, şuanda sadece hayvanların sulandığı ifade edildi. 11 milyon metreküp su toplama kapasitesine sahip Taşlık göletinin 6 bin dönüm tarım alanının sulamasında kullanıldığı bildirildi. Su seviyesinin hava şartlarında dolayı tam olarak dolmadığı aktarıldı. Raporda, ‘’Hoşumlu göleti 2018 yılında su kaçağı olduğu için reenjeksiyon yapılması için boşaltıldı. Çalışmalar yapılarak göletin Gülşehri belediyesine devri yapıldı. Hava şartlarından dolayı su birikiminin az olduğundan şuan itibariyle hayvan sulamasında kullanılmaktadır. Doğankent göleti 30 yıl önce yapıldı. Gerekli bakım ve onarım işlerinin tamamlanmasının ardından geçen yıl KOP tarafından kapalı devre sulama sistemi yapıldı. 10 bin dönüm tarım alanı sulama kapasitesine sahip. Ancak su seviyesi düşük olduğundan sulama yapılamıyor. Göletin işletmesi sulama birliğine devredildi. Sungur göleti hayvan sulama alanında olup, sadece hayvan sulaması için kullanılmaktadır. Mükremin göleti sadece şeker fabrikasının su ihtiyacını karşılamada kullanılmaktadır’’ ifadelerine yer verildi. DSİ Sorgun ilçesinin Erkekli, Araplı, Eymir, Sarıhamzalı ve Gevrek köylerine gölet yapımlarının yapım aşamasında olduğu kaydedildi. Göletlerde genel olarak sazan ve sudak cinsi Tatlı Su Levreği balıklarının bulunduğu, ancak üretim ve kayda değer ticaretin olmadığı, yöre halkının anılan göletlerde olta balıkçılığı yaptığı açıklandı. •İLERİ HABER MERKEZİ•