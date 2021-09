KURAKLIK ETKiLEMEDi

Yağışların yeterince düşmemesi nedeniyle tarım alanlarında bitki gelişimini büyük oranda etkilediği Yozgat’ta toprak işlemesiz tarım uygulamasının yapıldığı alanlarda bitki gelişiminin normal olduğu, yapılan hasattan istenilen sonucun alındığı açıklandı. Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, bu yıl toprak işlenmeden, anıza doğrudan yapılan ekimlerde, diğer alanlara yapılan ekimlere oranla daha fazla verim alındığını duyurdu. Yozgat’ın Sorgun İlçesine bağlı Doğankent beldesinde Veli Çelik isimli çiftçiye ait araziye Tarım Müdürlüğü teknik personeli kontrolünde yapılan ekimlerde yerli nohut tohumlarından Azkan ve Göksu’nın kullanıldığı aktarıldı. Sorgun Tarım ve Orman İlçe Müdürü Yusuf Canbolat, teknik personel ve çiftçilerin katılımı ile yapılan hasatta geleneksel toprak işlemeli tarıma göre daha iyi sonuçlar aldıklarını söyledi. Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya da, çiftçinin daha az masraflı, çevre ve dünya için daha çevreci, faydalı olan Toprak İşlemesiz tarımı çiftçilerin yaygın olarak uygulamalarını sağlayabilmek için demonstrasyon çalışmaları yaptıklarını bildirdi. Özkaya, ‘’Üretim sezonunda da Sorgun ilçemize bağlı Doğankent beldemizde önder çiftçimizle birlikte bu sistemi köydeki diğer çiftçilerimize uygulayarak göstermek istedik. Çiftçimize doğrudan ekim mibzeri ve teknik personelimizle destek verdik. İl Müdürlüğümüze ait doğrudan ekim mibzeri ile teknik personelimiz kontrolünde ekimi yapıldı. Ekilen demonstrasyonların takibi titizlikle yapıldı. Çiftçimiz bu arazilere hiçbir toprak işlemesi yapmadığından dolayı daha az masraf ve işçilik yaptı. Hasat sonucunda gördük ki toprak işlemesiz olarak ekilen arazide hiçbir verim kaybı olmadı. Hatta verim artışı oldu. Bu yıl yaşanan kuraklığa bağlı çok büyük oranda verim düşüklükleri oldu. Toprak İşlemeli olarak ekilen yerlerden 40-50 kilogram verimler alınırken bizim yaptığımız toprak işlemesiz ekim alanlarında dekardan 70-90 Kilogram verim alındı’’ dedi.

Özkaya, Toprak İşlemesiz Tarımın, karasal iklim gösteren yerlerde özellikle kuru alanlarda uygulanabilecek olan bir sistem olduğunun altını çizdi. Özkaya, ‘’Bu nedenle çiftçilerimize bu sistemi öneriyoruz. Bu sistemde dikkat edilecek hususlar tarlaya her yıl farklı üretim çeşidinden ürün ekilmesi ve konu uzmanlarından teknik bilgi ve yardım alınmasıdır. İl Müdürlüğü olarak biz bu konuda her zaman çiftçimize teknik destek be bilgi vermeye hazırız’’ ifadelerini kullandı. •İLERİ HABER MERKEZİ•