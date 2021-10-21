Kurak topraklar Hayat bulacak

Yozgat’ın Aydıncık İlçesi Belediye Başkanı Ahmet Koçak, Devlet Su İşleri (DSİ) Samsun Bölge Müdürlüğünü ziyaret ederek, kurak toprakları sulayacak olan sulama kanalı çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı. Başkan Koçak, DSİ Bölge Müdürü Ahmet Ersin Gökçe ile görüştü, ihalesinin ardından çalışmalarına başlanılan Kümbetova kapalı sistem sulama çalışmalarının son durumu hakkında fikir alışverişinde bulundu. Başkan Koçak, Aşağı Çekerek 1. Merhale Projesi Zile, Maşat, Reşadiye, Çekerek ve Mamure Ovaları Sulaması 2. Kısım inşaatının devam ettiğini bildirdi. Koçak, devam eden proje ile 66 bin 450 dekar alanın cazibeli, 42 bin 900 dekar alanında pompaj olmak üzere toplam 109 bin 350 dekar tarım alanının sulamasının yapılacağını aktardı. Başkan Koçak, nüfusunun büyük bölümünün tarım ve hayvancılıkla geçinen Aydıncık ilçesinde Karadeniz ikliminin hakim olduğunu, verimli topraklara sahip olmalarına karşın sulamada yaşanılan sıkıntılar nedeniyle verim ve kalitede istenilen sonucun alınamadığını vurguladı. Kümbetova bölgesinin 60 yıllık hayalinin gerçeğe dönüştürülmesine yönelik çalışmaların hız kesmeden devam ettiğinin altını çizen Başkan Koçak, projenin biran önce hayata geçirilebilmesi için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ında konunun yakın takipçisi olduğunun bildirdi.