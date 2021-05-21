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Küçükbaş alımına mali destek

Damızlık koç-teke alımına ilişkin yüzde 50 hibe destekleme başvuruları devam ediyor.

21 Mayıs 2021 Cuma 00:51
Küçükbaş alımına mali destek

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, hayvancılık yatırımlarının desteklenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararına ilişkin ‘Damızlık Koç Teke’ alımlarıyla ilgili uygulama esaslarına yönelik tebliğin de yayınlandığını duyurdu. 
Hayvancılık yatırımlarının desteklenmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı kapsamında, Bingöl, Elazığ, Eskişehir, Konya, Manisa ve Tokat illerinde kurulu ‘Damızlık Koç-Teke Merkezi’ kuruluşlardan damızlık koç-teke satın alacak yetiştiricilerin destek talebinde bulunabilecekleri kaydedildi. Yozgat’tan destek başvurusunda bulunanların Konya ilinde kurulu Damızlık Koç-Teke Merkezinden koç-teke temini yapabilecekleri bildirildi.  28 Mayıs 2021 tarihine kadar başvuru yapacak olan yetiştiricilerin, her 30 baş anaç hayvanına bir baş koç-teke olmak üzere en fazla 5 baş koç-teke alabileceği, destekleme hibesinden bir defaya mahsus olmak üzere yararlanabilecekleri ifade edildi. Damızlık koç-tekelerin fiyatlarının Bakanlık Merkez Değerlendirme Komisyonu tarafından belirlendiği, komisyonca 2021 yılı için belirlenen damızlık koç fiyatının 3 bin lira, damızlık teke fiyatının 2 bin 500 lira olduğu, belirlenen birim fiyatının yüzde 50'si üzerinden hibe ödemesi yapılacağının altı çizildi. Açıklamada, ‘’Hibe desteği almayı hak eden yetiştiricilere ait damızlık koç-tekeler Konya Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından nakil ve sigorta işlemleri yapıldıktan sonra ilimizdeki işletmelere teslim edilecektir. Damızlık koç-tekelerin yetiştirildiği işletmelerinin bulunduğu ilde oluşturulan İl Hayvan Alımı Yürütme Komisyonu  dağıtımı yapılacak damızlık koç-tekelerin Sağlık ve Teknik Şartlarını taşıyıp taşımadığının kontrolünü yapacak, uygun olan hayvanlar için hakediş düzenlenecektir’’ bilgisine yer verildi. Şartlara haiz yetiştiricilerin başvurularını Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlüklerine yapmaları gerektiği hatırlatıldı.

Anahtar Kelimeler:
Küçükbaş Alımına Mali Destek
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