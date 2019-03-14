KOYUNLAR KUZULUYOR

Yozgat’ta koyunlar kuzu vermeye devam ederken, hayvancılık yapan çiftçiler de koyunların verdiği kuzuları hayatta tutmaya çalışıyor. Küçükbaş hayvanların kuzulama döneminde, hayvancılıkla uğraşanların mesaisi artarken hayvan sahiplerinin yüzü de gülüyor. Yozgat’ın Salmanfakılı Köyünde 120 koyunu bulunan çiftçinin bir koyunu yavrulama gerçekleştiremeyince devreye Veteriner Hekim girdi. Ölmek üzere olan koyuna gece saat 02.00’de müdahale eden Veteriner Hekim Abdulsamet Zararsız, koyunu kurtarmayı başararak karnındaki kuzu yapılan müdahaleyle çıkarıldı. Kuzunun anne karnında öldüğü ve anne koyunu da öldürmek üzere olduğu tespit edildi. Anne koyuna yapılan müdahale sonucu, koyun yeniden hayata tutundu. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ise hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara çağrıda bulunarak hayvan doğumlarını Veteriner Hekimlerin yaptırması gerektiğini hatırlattı.

Haber: Mustafa TEKER