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Köylere badem dikilecek

YOZGAT’ta meyveciliği artırmaya yönelik yürütülen çalışmalara bir yenisi daha eklendi.

Köylere badem dikilecek

YOZGAT’ta meyveciliği artırmaya yönelik yürütülen çalışmalara bir yenisi daha eklendi.

13 Nisan 2018 Cuma 07:00
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Köylere badem dikilecek

Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü, meyve ağaçlarını artırmak amacıyla Yozgat’ta badem fidanı dikimi gerçekleştirecek. Köylerde azalan meyve ağaçlarını artırmak, köylerde yaşayan vatandaşları meyveciliğe teşvik etmek amacıyla, Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 4 köye 9 bin 500 adet badem ağacı dikimi yapılacağı öğrenildi. Kayseri Orman Bölge Müdürü Adnan Diltemiz, devlet ormancılığı yerine millet ormancılığının bakanlık tarafından misyon olarak kabul edildiğini, bu kapsamda toprak yapısı uygun olan köylere ıhlamur ve dut fidanları da dikileceğini ifade ederek, “Bunlar ise bizim gelir getirici projelerimiz arasında yer alıyor. Köylülerimiz buradan gelir elde edebilecek” şeklinde konuştu.

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