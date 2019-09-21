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Köylerde Ceviz Bolluğu

YOZGAT’ta bu sene kırsal bölgeler ve il merkezinde ceviz bolluğu yaşandı. Ceviz ağaçlarının veriminin önceki yıllara göre bu sene daha yüksek olduğu bildirildi.

Köylerde Ceviz Bolluğu

YOZGAT’ta bu sene kırsal bölgeler ve il merkezinde ceviz bolluğu yaşandı. Ceviz ağaçlarının veriminin önceki yıllara göre bu sene daha yüksek olduğu bildirildi.

21 Eylül 2019 Cumartesi 00:00
Köylerde Ceviz Bolluğu

Yozgat il merkezinde sayıları azalan ceviz ağaçları meyve vermeye devam ediyor. Köylerdeki ceviz ağaçlarının da bu yıl verim açısından bereketli bir sezon geçirdiği belirtildi. Bazı üreticiler olgunlaşan cevizlerini pazarlarda satışa sundu. Öte yandan son yıllarda cevizde de bazı hile ve sağlık açısından uygun olmayan işlemler yapıldığına dikkat çekildi. Sağlık otoriteleri bazı üreticilerin çamaşır suyu gibi kimyasallar ile kabuklu cevizleri yıkayarak beyazlattığı yönünde duyumlar alındığına dikkat çekti. Özellikle şehirlerde yeşil kabuğundan ayrılan cevizin kirli bir görüntü vermesinden dolayı tercih edilmediğini, üreticinin de bu kaygıyla cevizi kimyasallarla yıkayarak beyazlattığı ifade edilirken, tüketicilerin beyazlatılmış cevizlere dikkat etmesi ve doğal görünümlü cevizleri alması tavsiye edildi.

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