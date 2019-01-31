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Köyde Süt üretimi

ŞEFAATLİ İlçesinin Osmanlı Köyü’nde kurulan süt üretim tesislerinde üretim devam ediyor.

Köyde Süt üretimi

ŞEFAATLİ İlçesinin Osmanlı Köyü’nde kurulan süt üretim tesislerinde üretim devam ediyor.

31 Ocak 2019 Perşembe 07:00
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Köyde Süt üretimi

Osmanlı köyünde, Osman Yeşilay tarafından tarımsal işletmelerin yeniden yapılandırılması ve topluluk standartlarına ulaştırılmasına yönelik yatırımlara verilen destekten yararlanılarak kurulan tesis TKDK tarafından desteklenerek, işletmeye açıldı. Şefaatli Kaymakamı Deniz Kılınç, tesisleri gezdi, ilgililerden bilgi aldı. Tesisin kurulabilmesi için TKDK tarafından ve AB fonlarından mali destek verildiği bildirildi. Kaymakam Kılınç, Osmanlı Köyünde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu desteği ile yaptırılan büyükbaş üretim mandırasında bir de doğum olayına şahit oldu. Doğum anında veteriner hekime yardımcı oldu. 

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