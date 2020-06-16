Korkutan iddia!

CUMHURİYET Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, Yozgat Boğazlıyan ilçesinde kurulu bulunan Tarım Kredi Kooperatifi iştiraki TAREKS Hayvancılık Çiftliği’nde yaşanan şaibeli hayvan nakli ile 600 anaç hayvanda brusella hastalığı tespit edildiğini ileri sürdü.

Keven, “Boğazlıyan ilçemizde kurulu bulunan TAREKS Çiftliği’nden 800 anaç hayvanın bin kilometre uzakta ki Kırklareli Bayramdere’de kiralanan çiftliğe taşınması ardından kısa bir süre sonra da tekrar acele bir şekilde Boğazlıyan’a getirilmesi izah edilmeye muhtaçtır’’ dedi.

Milletvekili Keven, kamuoyuna herhangi bir açıklama yapılmadığını, Boğazlıyan ilçesinde kurulu çiftlikte milli değerimiz olan üç bin anaç hayvandan numune alınarak, 600 hayvanda brusella hastalığının tespit edildiğini kaydetti. Keven, ‘’Bu hastalığı Kırklareli’nde götürüldükleri çiftlikte mi yakalandılar? Bin kilometre uzakta ki Kırklareli’ne onca hayvan neden nakledildi? Neden geri getirildi? Bu nakliye işini hangi şirket kaç milyona yaptı? Şimdi kesime gidecek olan brusellalı 600 anaç hayvanın hesabını kim verecek? Bunca maddi zararın, kamu zararının karşısında Cumhuriyet Savcılığını göreve davet ediyorum” diye konuştu.

Milletvekili Keven, Tarım Kredi Kooperatifi’nin eski AKP milletvekillerinin insafına terk edildiğini de ileri sürdü. Keven açıklamasında, “TAREKS Hayvancılık A.Ş.’nin Genel Müdürü AKP Giresun Eski Milletvekili Adem Tatlı ve Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü AKP Bilecik Eski Milletvekili Fahrettin Poyraz bu vahim durum karşısında kamuoyunu ne zaman aydınlatacak acaba? Görüldüğü üzere çiftçimizin göz bebeği Tarım Kredi Kooperatifleri AKP’nin çiftliği haline getirilmiştir. Yüz yıllık değerimiz Tarım Kredi Kooperatifleri eski milletvekillerine ya genel müdürlük ya da yönetim kurulu üyeliği dağıtılan bir parti çiftliğine dönüştürülmüştür. Siyasi parti referanslarıyla yönetilen Tarım Kredi Kooperatifleri ve iştiraki TAREKS Hayvancılık A.Ş. işinin ehli liyakatlı insanlarca yönetilmelidir. Aksi halde Boğazlıyan’da yaşanan vahim tablonun daha büyüklerinin yaşanması kaçınılmaz olacaktır” ifadelerini kullandı.