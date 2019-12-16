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Kontrol Görevlilerine eğitim

YOZGAT Tarım Orman İl Müdürlüğü tarafından, Gıda Kontrol yetkisi verilen Akdağmadeni, Boğazlıyan, Sorgun ve Yerköy İlçe Müdürlüklerinde görevli Gıda Kontrol görevlilerine yönelik eğitim-bilgilendirme çalışması yapıldı.

Kontrol Görevlilerine eğitim

YOZGAT Tarım Orman İl Müdürlüğü tarafından, Gıda Kontrol yetkisi verilen Akdağmadeni, Boğazlıyan, Sorgun ve Yerköy İlçe Müdürlüklerinde görevli Gıda Kontrol görevlilerine yönelik eğitim-bilgilendirme çalışması yapıldı.

16 Aralık 2019 Pazartesi 04:04
Kontrol Görevlilerine eğitim

Toplantıda Gıda ve Yem Şube Müdürlüğünde görevli personel, Gıda ve Yem mevzuatları ile ilgili sunumlar yaptı. Yozgat Tarım Orman İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, Müdür Yardımcısı Özgür Memiş, Gıda ve Yem Şube Müdürü Onur Polat, İlçe Müdürleri, Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü personeli, yetki verilen İlçe Müdürlüklerinden 19 Gıda Kontrol görevlisi katıldı. İl Müdürü Özdemir, ‘’Gıda konusunun önemli hassasiyet taşıdığını, dolayısıyla gıda ve yem üreten, satan, işleyen, depolayan işyerleri ile okul kantinleri, yemekhanelerinin denetimlerinin aksatılmadan yapılmasının büyük önem taşımaktadır’’ dedi. 

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Kontrol Görevlilerine Eğitim
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