Kışlık Kanola denemesi

Özellikle sulu alanlarda alternatif olabilecek olan bitkinin yetişme ve kış soğuklarına dayanma durumu yapılan uygulama ile analiz edilmesi planlandı. Kolza olarak da bilinen Kanolanın bir yağ bitkisi olduğuna vurgu yapılarak, ‘Kanola tohumlarında yüzde 40-50 arası yağ bulunmaktadır. Bir kilo tohumdan 450 gram yağ çıkmaktadır. Kanolanın yağında insan sağlığı için çok faydalı olan Omega-9 ve Omega-3 yağ asitleri bulunmaktadır’’ denildi.

Kanola tohumlarından elde edilen ham yağ rafineri edildikten sonra daha çok sofralık olarak tüketildiğine dikkat çekildi. Bitkinin, katalizör eşliğinde biyodizele dönüştürülerek, dizel motorlarda yüzde 20 oranında yakıt olarak kullanılabildiği hatırlatıldı. Yapılan açıklamada, ‘Kanola tohumlarında yağ çıkarıldıktan sonra geriye kalan artıklar yüzde 38-40 protein değerine sahip üstün bir hayvan yemidir. Ayrıca Kanola arıları cezbeden erken ilkbaharda bol miktarda açan sarı çiçeklere sahip olduğundan arıcılar içinde değerli bir bitkidir. Kanola ekilişi son yıllarda, başta Trakya olmak üzere ülkemiz genelinde uygun iklim koşullarında hızla artmıştır. Bu iklime bağlı olarak yavaş yavaş diğer bölgelerimize doğru kaymaktadır. Bakanlığımıza bağlı Araştırma Kuruluşlarımızca yeni çeşitler geliştirilmekte ve üretim artırılmaktadır. Kanola rozet yapraklı dönemde kışa girdiği taktirde, soğuklara karşı dayanmaktadır. Yapılan deneme ekiminde de kışa rozet yapraklarla girişini sağlamak amacıyla hububata göre biraz erken ekilmiştir. Ekimden sonra sulanmış olup çıkışlar gerçekleşmiştir. Deneme tarlasında bitkinin gelişim ve soğuklara dayanıklılığı gözlemlenerek sonuçlar kamuoyu ve çiftçilerimiz ile paylaşılacaktır’’ ifadelerine yer verildi.