KIŞA HAZIRLIK

TÜRKİYE’nin tahıl ambarı olarak bilinen bölgelerinden biri olan Yozgat’ta, hububat hasadının tamamlanmasının ardından besiciler devreye girdi, hayvanları için kış hazırlığına başladı. Hasadın ardından tarlada kalan sapların, iş makinelerince dikdörtgen şekilde preslenmesiyle oluşturulan balyalar, beden gücüyle araçlara yüklenerek hayvancılık işletmeleri ile ahırlarda naklediliyor. Sabahın erken saatlerinden gün batımına kadar kavurucu sıcağın altında yükleme yapan besicilerin, alnında ter, üzerinde ise toz hiç eksik olmuyor. Ağır ağır ilerleyen traktör ya da kamyon römorkunu takip eden tarlada çalışanlar, ortalama 25 kiloluk balyaları, var gücüyle römorka atarken römork üzerindeki bir kişi de atılan balyaları istifliyor. (Seyfettin Sağlam)