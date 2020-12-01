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KIRSALA YATIRIM

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından 9. Çağrı döneminde 182 proje kabul edildi. Projelerden 110’unun sonucu belli olup, sözleşme aşamasına getirildi. Yozgat’ta bugüne kadar toplam 442 projeye 206 milyon 50 bin lira hibe sağlandı.

01 Aralık 2020 Salı 00:27
KIRSALA YATIRIM

TARIM ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Yozgat İl Koordinatörlüğü, kırsa alanlara yapılan istihdama yönelik yatırımlara destek devam ediyor. Kurum tarafından 9. Çağrı döneminde kabul edilen 182 projeden 110’unun sonucu belli oldu, sözleşmeleri imzalanma aşamasına geldi. Diğer projelerin ise incelemelerinin hızlı bir şekilde devam ettirildiği kaydedildi. Yozgat, 42 il içinde en fazla hibe ödenen 6’ıncı İl oldu. Bugüne kadar Yozgat’ta toplam 442 projeye 206 milyon 50 bin lira hibe sağlandı. Bu hibenin 163 milyon 40 bin lirası ödendi, 43 milyon 10 Milyon lira önümüzdeki dönemde ödeneceği bildirildi. Yozgat il genelinde bu hibeler sayesinde 400 milyon 80 bin lira yatırım yapıldı. Bu yatırımların 5 yıl boyunca sürekli takiplerinin yapıldığı bildirildi.  Yozgat Valisi Ziya Polat, AB katılım öncesi yardım aracı kırsal kalkınma hibelerinin 2011 yılından bugüne Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Yozgat İl Koordinatörlüğü aracılığı ile yatırımcıların kullanmasına imkan verildiğini söyledi. Vali Polat, ‘’Türkiye genelinde Yozgat ilinin de içinde olduğu 42 ilde bu hibeler kullandırılmaktadır. Tarım ve hayvancılık başta olmak üzere kırsalda 16 sektördeki yatırımlara yüzde 40-yüzde 70 arasında hibe verilmektedir. Süt, kırmızı et ve kanatlı yatırımları, et-süt işleme ve pazarlama yatırımları meyve-sebze depolama ve paketleme, su ürünleri, arıcılık, tıbbi-aromatik bitkiler, seracılık, yerel ürünler, zanaatkarlık, kırsal turizm, yenilebilir enerji konularında yatırım yapmak isteyen kadın ve gençlere pozitif ayrımcılık yapıyor’’ dedi. Vali Polat, Yozgat il genelinde 92 süt, 42 besi çiftliği kurulduğuna hatırlattı. Vali Polat bunlarla birlikte, 3 kanatlı et üretim, süt işleme tesisi, 3 süt toplama merkezi, 4 kırmızı et işleme, 225 bitkisel üretim, işleme ve pazarlama projesinin hayata geçirildiğini anlattı. 42 arıcılık projesi ile birlikte 8 zanaatkârlık ve katma değerli ürünler projesinin hayata geçirildiğini bildiren Vali Polat, 17 kırsal turizm tesisi, su ürünleri üretim tesisi, 2 makine parkı, 2 yenilenebilir enerji tesisinin Yozgat’a kazandırılmasına kurumun aracılık ettiğini söyledi. Vali Polat, ‘’Yozgat’ın yatırım olanaklarının girişimcilere tanıtılması ile ilgili olarak hem Yozgat’ta hem diğer illerde hem de yurt dışında yoğun çaba sarf etmekteyiz. Bu tanıtımların meyvelerini de almaya başladık. Yozgat ilinde yatırım yapmak isteyen girişimcilere kapılarımız her zaman açık olacaktır. Bunun için ilgili bütün Kurumlarımızın tamamı hazır haldedir ve yatırım yapacak girişimcilerimize her türlü kolaylığı sağlayacaktır. Hedefimiz birkaç yıl içerisinde tarım ve hayvancılık sektörünü, sanayisi ile birlikte en üst seviyeye taşımak ve bununla birlikte tarım istihdamını da arttırmaktır. Yozgat tarımsal ve hayvansal üretimin yoğun olduğu bir il haline gelecektir’’ diye konuştu.

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KIRSALA YATIRIM
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