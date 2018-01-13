Kırsala yatırım çağrısı

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, "Ari işletmeye bizim geçmemiz lazım mesela normal hayvanlarınızı pazara götürdüğünüzde 6-7 bin liradan satıyorsunuz ama ari işletme değeri taşıyan bir hayvanınız olduğu zaman onu 14 bin liradan satıyorsunuz. Bakımları aynı, işçiliğiniz aynı sadece teknik olan farklılıklar var bu da sizin yapabileceğiniz şeyler. Ari işletmeye geçen arkadaşlar gayet kolay olduğunu bizlere söylüyorlar. Hayvan hastalıkları ile mücadelede Yozgat olarak Türkiye’de birinci olduk. Bakın biz Yozgat’ta bir ağ oluşturacağız. Bu Türkiye’de bir ilk olacak. Ari işletme ağı oluşturacağız ve Türkiye’yi bırakın diğer ülkelerden ari işletme dediğiniz zaman hemen Yozgat çıkacak. Yani benim en ücra köyümdeki ari işletmedeki hayvan gözükecektir ve o vatandaş hayvanını hak ettiği fiyata satacaktır" dedi.

Özdemir, pasaportu olmayan, il dışından gelen hayvanların eğer sevk ve veteriner raporu bulunmaması halinde alım yapılmamasını istedi, Sivas bölgesinde şap hastalığı şüphesinin bulunduğuna dikkat çekti. Toplantıda Konya Ovası Projesi (KOP) hayvancılık destekleme konusunda katılımcılara bir sunum yapıldı. Toplantı soru ve cevap kısmıyla sona erdi.