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Kırsal alana yatırım

YOZGAT Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanmasına yönelik küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi amacıyla Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında tamamlanan Tohum İşleme ve Paketleme tesisi törenle açıldı.

Kırsal alana yatırım

YOZGAT Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanmasına yönelik küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi amacıyla Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında tamamlanan Tohum İşleme ve Paketleme tesisi törenle açıldı.

29 Haziran 2018 Cuma 07:00
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Kırsal alana yatırım

Sorgun İlçesinde Özkonuklar Gıda Tarım Hayvancılık şirketi tarafından yapılan tesisin açılışında Yozgat Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, Sorgun Kaymakamı Mustafa Altınpınar, Sorgun Belediye Başkanı Murat Gürbüz, Sorgun Ziraat Odası Başkanı Hacı Tuzlacık da katıldı. İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, 2009 yılından itibaren 36'sı tohum işleme tesisi olmak üzere toplam 82 projeye 35 milyon lira hibe desteği verildiğini, açılışı yapılan tesis için de bir milyon lira hibe desteği sağlandığını söyledi. Özdemir, tesiste yörede üretilen hububat ve baklagil ürünlerin işlenmesi ile çiftçilere fayda sağlanacağını belirterek, yatırım sahibine ürününün bol, kazancının bereketli olması temennisinde bulundu.

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