Kırsal alana yatırım

Sorgun İlçesinde Özkonuklar Gıda Tarım Hayvancılık şirketi tarafından yapılan tesisin açılışında Yozgat Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, Sorgun Kaymakamı Mustafa Altınpınar, Sorgun Belediye Başkanı Murat Gürbüz, Sorgun Ziraat Odası Başkanı Hacı Tuzlacık da katıldı. İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, 2009 yılından itibaren 36'sı tohum işleme tesisi olmak üzere toplam 82 projeye 35 milyon lira hibe desteği verildiğini, açılışı yapılan tesis için de bir milyon lira hibe desteği sağlandığını söyledi. Özdemir, tesiste yörede üretilen hububat ve baklagil ürünlerin işlenmesi ile çiftçilere fayda sağlanacağını belirterek, yatırım sahibine ürününün bol, kazancının bereketli olması temennisinde bulundu.