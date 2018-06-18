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Kiraz yediler

AK Parti Yozgat Milletvekili adayları bayram süresince ziyaret ve seçim çalışmalarını sürdürdü.

Kiraz yediler

AK Parti Yozgat Milletvekili adayları bayram süresince ziyaret ve seçim çalışmalarını sürdürdü.

18 Haziran 2018 Pazartesi 07:00
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Kiraz yediler

Bayram boyunca çeşitli ziyaretler gerçekleştiren AK Partililer, bayramın üçüncü günü Kadışehri ilçesinde bulunan, tüm Türkiye’ye örnek teşkil eden Kabalı meyve bahçesini ziyaret ettiler.
Başbakan Yardımcısı ve Yozgat Milletvekili adayı Bekir Bozdağ, milletvekili ve adayı Yusuf Başer, adaylar Sibel Yıldırım ve İskender Minar Kabalı meyve bahçesinde çalışan işçileri ziyaret etti.
Kiraz toplayan işçiler ise heyete kiraz ikramında bulundular. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Kabalı projesinin tüm Türkiye’ye örnek olduğunu, ilkinin Yozgat’ta uygulandığını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla her ile bir Kabalı projesi uygulanacağını hatırlattı.
AK Parti hükümetleri döneminde, Yozgat’ta tarım ve hayvancılığa desteklerin arttığını ve çiftçinin yüzünün güldüğünü söyleyen Bakan Bozdağ, yetkililer ve işçilerden meyve bahçesi ve üretim hakkında detaylı bilgiler aldı.
Haber:Mustafa TEKER
 

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