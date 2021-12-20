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Kıbrıs’ın soğanı Yerköy’den

Türkiye’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta önceki yıllarda tarlada kalan soğana bu yıl Kıbrıs’tan gelen toptancı esnafı talip oldu.

20 Aralık 2021 Pazartesi 00:18
Kıbrıs’ın soğanı Yerköy’den

Kıbrıs’ta toptancılık yapan Murat Dinç Yozgat’ın Yerköy ilçesine gelerek, Yozgat Genç Sanayici İşadamları Derneği Başkanı Ayhan Çelik ile görüştü. Daha önce Ankara Polatlı’dan kuru soğan alıp, Kıbrıs’a götüren Murat Dinç, bu kez rotasını Yerköy’e çevirdi. Yerköy ilçesinde normal soğanı bir liradan alan Murat Dinç, mor soğanın ise 1 lira 250 kuruştan işlem gördüğünü aktardı. Bin ton kuru soğanı Kıbrıs’a götürmek için çalıştığını bildiren Murat Dinç, ‘’Alımları Hüseyin Yaman isimli toptancı adına yapıyorum. Kıbrıs’ta buradan götürdüğümüz kuru soğanın kilosu 4 liradan işlem görüyor’’ dedi.

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