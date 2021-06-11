Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1457
ALTIN
514.493
DOLAR
8.4160
STERLİN
11.9496
EURO
10.2472

KETENCİKTE HASAT ZAMANI

Yozgat’ta deneme amaçlı olarak ekimi yapılan, yemeklik yağı, biodizel hammaddesi ve posası da hayvan küspesi olarak kullanılan ketencik ile ilgili hasat yapıldı.

11 Haziran 2021 Cuma 00:08
KETENCİKTE HASAT ZAMANI

Kuraklığın hüküm sürdüğü şu günlerde, Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü desteği ile Yozgat’ta uygulanan Ketencik adaptasyon denemesi ile ilgili hasat yapıldı.
Yozgat’ın Yerköy İlçesine bağlı Kumluca köyünde Hüseyin Arslan isimli çiftçinin tarlasına geçtiğimiz yıl güz aylarında yapılan ekimin ardından hasat, Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik personeli ile Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü personeli tarafından özel biçerdöverle gerçekleştirildi. Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, yetişebilecek alternatif ürünlerle ilgili çalışmalar yaptıklarını, deneme amaçlı yaptıkları ketencik bitkisinin, kıraç alanlarda yetişebilen alternatif bir yağ bitkisi olduğunu söyledi. Ketencik bitkisinin yemeklik yağ ve biyodizel hammaddesi olarak kullanıldığını kaydeden Özkaya, yağı alındıktan sonra bitkinin kalan posasının da hayvan küspesi olarak değerlendirildiğini bildirdi. Özkaya, ‘’Bu tür ürünlerin üretiminin artırılması ülkemiz için stratejik öneme haizdir. Yapılan deneme ekiminde Yozgat şartlarında ketencik bitkisinin gelişim durumları gözlemlenerek kayıt altına alındı. Sonuçlar geliştirilecek yeni çeşitler ve üretimlerde teknik personelimize ve çiftçilerimize ışık tutacaktır. Ketencik, İlimiz ekolojik şartlarında kışlık ve yazlık olarak yetiştirilebilmektedir. Çiftçilerimiz uygun pazar imkânlarını sağladıkları takdirde kıraç alalarda ketencik bitkisini yetiştirebilirler. Ekim yapmak isteyen çiftçilerimize İl Müdürlüğü olarak teknik desteğe hazırız’’ diye konuştu. 
 

Son Güncelleme: 10.06.2021 17:09
Anahtar Kelimeler:
KETENCiKTE HASAT ZAMANI
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sera tesisleri tamam
Sera tesisleri tamam
Kurbanlıklar görücüye çıktı
Kurbanlıklar görücüye çıktı
Şakayık yüz güldürdü
Şakayık yüz güldürdü
ÇKS’de sona gelindi
ÇKS’de sona gelindi
Dane kaybı uyarısı
Dane kaybı uyarısı
KURAKLIK KORKUTUYOR
KURAKLIK KORKUTUYOR
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim