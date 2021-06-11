KETENCİKTE HASAT ZAMANI

Kuraklığın hüküm sürdüğü şu günlerde, Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü desteği ile Yozgat’ta uygulanan Ketencik adaptasyon denemesi ile ilgili hasat yapıldı.

Yozgat’ın Yerköy İlçesine bağlı Kumluca köyünde Hüseyin Arslan isimli çiftçinin tarlasına geçtiğimiz yıl güz aylarında yapılan ekimin ardından hasat, Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik personeli ile Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü personeli tarafından özel biçerdöverle gerçekleştirildi. Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, yetişebilecek alternatif ürünlerle ilgili çalışmalar yaptıklarını, deneme amaçlı yaptıkları ketencik bitkisinin, kıraç alanlarda yetişebilen alternatif bir yağ bitkisi olduğunu söyledi. Ketencik bitkisinin yemeklik yağ ve biyodizel hammaddesi olarak kullanıldığını kaydeden Özkaya, yağı alındıktan sonra bitkinin kalan posasının da hayvan küspesi olarak değerlendirildiğini bildirdi. Özkaya, ‘’Bu tür ürünlerin üretiminin artırılması ülkemiz için stratejik öneme haizdir. Yapılan deneme ekiminde Yozgat şartlarında ketencik bitkisinin gelişim durumları gözlemlenerek kayıt altına alındı. Sonuçlar geliştirilecek yeni çeşitler ve üretimlerde teknik personelimize ve çiftçilerimize ışık tutacaktır. Ketencik, İlimiz ekolojik şartlarında kışlık ve yazlık olarak yetiştirilebilmektedir. Çiftçilerimiz uygun pazar imkânlarını sağladıkları takdirde kıraç alalarda ketencik bitkisini yetiştirebilirler. Ekim yapmak isteyen çiftçilerimize İl Müdürlüğü olarak teknik desteğe hazırız’’ diye konuştu.

