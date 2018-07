Kesimler ESK’da yapılıyor

Yozgat Belediyesi’nin denetim ve gözetiminde kesimi yapılan kasaplık hayvanların Et ve Süt Kurumu kombinasında kesilerek kasaplara ulaştırıldığı öğrenildi. Yozgat Belediyesi geçtiğimiz aylarda Çalatlı mevkiinde bulunan ve Yimpaş’tan kalan kesimhaneyi devreye sokmak için harekete geçmişti. Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Şahin Kılınçaslan Belediye Meclisi’nin aylık oturumunda, meclis üyelerini konuyla ilgili bilgilendirdi. Kılınçaslan, Çalatlı mevkiinde bulunan kesimhaneyi kullanmaktan vazgeçtiklerini belirterek, “Sayın bakanımız ve vekillerimiz devreye girerek kesimlerin Et ve Süt Kurumu’nda devam etmesini sağladılar. Kasaplık canlı hayvan kesimlerimiz Et ve Süt Kurumu kombinasında hijyenik ve teknolojik bir ortamda, İslami usullere uygun olarak devam etmektedir” dedi.

Öte yandan Yozgat Belediye Meclis Üyesi Aydın Bacaksız ise kasaplardaki denetimlerin yetersiz olduğunu söyledi. Belediyenin denetimleri artırması gerektiğini ifade eden Meclis Üyesi Bacaksız, “Bazı kasaplar hastalıklı ciğer dahi satıyor. Bunlar iyi denetlenmeli. Belediyenin veterineri var, zabıtası var. Dikkat edilmeli” şeklinde konuştu.