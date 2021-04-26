KENEVİRE MEVZUAT ENGELİ

YOZGAT Bozok Üniversitesi Kenevir Araştırmaları Koordinatörü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Kenevir bitkisinin önündeki mevzuat engelinin kaldırılması gerektiğini belirterek, ‘’Şu anda hâlâ ciddi bir mevzuat engeli ile karşı karşıyayız. Bu hem kanun düzeyinde hem de mevzuat düzeyinde böyle’’ dedi. Dünyada medikal sektöründe bu anlamda çok ciddi gelişmelerin bulunduğuna da vurgu yapan Yılmaz, kenevir üretimi için gerekli mevzuatın oluşturulamadığı için bir mesafe alınamadığını, medikal amaçlı üretimin de önünün açılması yönünde öncelikli olarak yasal mevzuat engelinin aşması gerektiğini anlattı. Yılmaz, katıldığı bir programda yaptığı değerlendirmede bulundu, kenevirin Asya orjinli ve dünyanın kadim bitkileri arasında yer aldığını, Anadolu’da da geçmişte yaygın bir şekilde üretildiğini aktardı. Son zamanlarda stratejik bir tarım ürünü olarak ülke gündemine geldiğine vurgu yapan Prof. Dr. Güngör Yılmaz, kenevirin tekstilden otomobil sektörüne, inşaat malzemelerinden kozmetik ürünlere, biyokütle yoluyla enerji sektöründen gıda sanayine kadar birçok kullanım alanda kullanıldığını bildirdi. Yılmaz, endüstriyel kenevirin ekonomiye kazandırılması ile ilgili Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK) tarafından Yozgat Bozok Üniversitesi’ne İhtisas Üniversitesi beratının verildiğini kaydetti, Kenevir Araştırma Enstitüsü kurularak 7 araştırma grubu ile 100´ün üzerinde akademisyen tarafından bilimsel çalışmalar yürüttüklerini anlattı. Endüstriyel kenevirin çok farklı kategorilerde binlerce kullanım alanının olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Yılmaz, kenevirin kökünden, sapından, yapraklarından, tohumlarından faydalanılarak yapılan ürünler arasında kâğıt, kumaş, yapı malzemeleri, plastik gibi endüstriyel ürünler, yemeklik yağ, un, krem, günümüzde çok popüler CBD yağı gibi gıda kozmetik gibi ürünler elde edildiğini bildirdi.

KENEVİR GELİŞEMEDİ

Dünyada tekstil ihtiyacının başta kenevir olmak üzere keten yün ve ipek gibi doğal kaynaklı liflerden karşılandığını belirten Prof. Dr. Yılmaz, “’’Zaman içerisinde sanayi devrimi ile birlikte tekstil sektöründeki modern ve teknolojik makineler geliştirildikçe pamuk daha geniş alanlarda üretilir ve sanayide kullanılabilir hale geldi. Aynı hızla kenevir gelişemedi. Kenevirin uyuşturucu özelliği taşıması bu bitkinin dışarıda kalmasına ve sorunlu bir bitki olarak görülmesine sebebiyet verdi. Bundan dolayı kenevir ihmal edilir hale geldi’’ diye konuştu. Prof. Dr. Yılmaz, kenevir ile ilgili dünyanın çeşitli ülkelerinde yasaklamaların söz konusu olduğunu, Türkiye’de ise hiçbir dönemde yasak konulmadığını ileri sürdü. Yılmaz, ‘’Bizim ülkemizde tarihin hiçbir döneminde ne Selçuklu, ne de Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti’nde kenevir hiçbir zaman tamamen yasaklanmamıştır. Kenevirden uyuşturucu, esrar elde etmek amacıyla yetiştiriciliği yasaklanmıştır. Kenevir, pamukla rekabet etme şansı olmadığı ve lif teknolojisi gelişmediği, çok hızlı şekilde sanayi mamulüne dönüştürülemediği için geliştirilemedi. Kenevir bitkisinin kökünden sapına, lifinden yaprağına, çiçeğinden tohumuna hiç bir kısmı dışarıda kalmayacak şekilde değerlendirebilen bir bitki. Değişik sanayi sektörlerini destekleyen onlara hammadde teşkil edebilecek vasıflara haiz olan bir bitki. Birçok sektörde hammadde olarak kullanılan kenevirin üretiminin artırılması ve yaygınlaşması ülkemiz açısından büyük önem taşıyor’’ ifadelerini kullandı.

TESCİLLİ KENEVİR

Yozgat Bozok Üniversitesi Kenevir Araştırmaları Koordinatörü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kenevir Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen yerli ve milli kenevir olma özelliğine sahip ‘Narlı’ ve ‘Vezir’ adlı iki çeşidin Türkiye’nin ilk tescilli endüstriyel kenevir tohumu olduğunu bildirdi. Yılmaz, ‘’Türkiye’nin ilk ve yerli milli kenevir olma özelliği taşıyan Narlı ve Vezir kenevir tohumuna tescil belgesi verildi. Kenevire dayalı sanayinin kurulması ve geliştirilmesi ile kenevir bitkisinin hak ettiği yere gelecektir. Sanayisi gelişmeyen hiç bir ürünün tarımı da gelişmez’’ şeklinde konuştu. Samsun OMÜ Kenevir Araştırma Enstitüsü tarafından 2 yıl önce ocak ayında tescil edilmesi için başvurulan Narlı ve Vezir adında kenevir tohumu çeşitlerine tescil belgesi verildiği kaydedildi. HABER MERKEZİ