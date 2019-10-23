Kenevir Hasadı Başladı

Türkiye'de ruhsatlı ekim yapılan yerlerden birisi olan Yozgat’ta Mart ayında 5 çiftçiye ait toplam 15 dekar alanda ekimi yapılan kenevir bitkisinden iki çiftçiye ait toplam 4.5 dekar alanda hasat yapılıyor. Yozgat il genelinde çok sayıda kenevir bitkisi ekimi için başvurunun yapıldığı ancak sadece 5 çiftçinin koşullara uygun olması nedeniyle ekim izninin verildiği öğrenildi. Yozgat’ta 5 çiftçi tarafından 15 dekar alana ekimi yapılan kenevir bitkisinin 10,5 dekarlık alana yapılan ekimlerin çeşitli nedenlere bağlı olarak kontrollü olarak erken sökümlerinin yapıldığı kaydedildi. Kenevir üretiminin ekonomik açıdan çok önemli bir yere sahip olduğu belirtilerek, önümüzdeki yıllarda ekim alanlarının daha da genişletileceği bildirildi.