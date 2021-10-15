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Kenevir bitkisi konuşuldu

Yozgat Bozok Üniversitesinden bir heyet Ankara’ya giderek Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ile kenevir bitkisi ile ilgili görüşmelerde bulundu.

15 Ekim 2021 Cuma 00:57
Kenevir bitkisi konuşuldu

Yozgat Bozok Üniversitesi, kenevir bitkisinin ekonomiye kazandırılması, endüstriyel değeri yüksek olan ürünlere dönüştürülmesi adına sektör buluşmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Üniversitenin Kenevir Araştırmaları Koordinatörü Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Genel Sekreter Prof. Dr. Uğur Kölemen, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) Haşhaş ve Alkaloid İşleri Daire Başkanı Ahmet Apaydın’ı ziyaret edip, TMO Şube Müdürlerinin de katılımı ile istişare toplantısı düzenlendi. Prof. Dr. Güngör Yılmaz, endüstriyel kenevir alanında işbirliği görüşmelerine bir yenisinin daha eklendiğini söyledi. Yılmaz, bugüne kadar çok sayıda sektör temsilcileri ile görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirtti. Yılmaz, ‘’Bugünkü istişare toplantımızda da TMO Haşhaş ve Alkaloid İşleri Daire Başkanı Ahmet Apaydın ve beraberindeki heyet ile kenevir özelinde bir görüşme gerçekleştirdik. Tekstilden otomobil sektörüne, inşaat malzemelerinden kozmetik ürünlere, biyokütle yoluyla enerji sektöründen gıda sanayine kadar birçok kullanım alanı bulunan endüstriyel kenevirin ekonomiye kazandırılması ile ilgili Kenevir Araştırma Enstitüsü bünyesinde araştırma gruplarında akademisyenlerimiz tarafından bilimsel çalışmalar aralıksız yürütülüyor’’ dedi. Yılmaz, kenevir bitkisinin kökünden sapına, lifinden yaprağına, çiçeğinden tohumuna hiç bir kısmı dışarıda kalmayacak şekilde değerlendirebilen bir bitki olduğunu hatırlattı. Yılmaz, ‘’Değişik sanayi sektörlerini destekleyen onlara hammadde teşkil edebilecek vasıflara haiz olan bir bitki. Birçok sektörde hammadde olarak kullanılan kenevirin üretiminin artırılması ve yaygınlaşması ülkemiz açısından büyük önem taşıyor. Bu anlamda TMO Genel Müdürlüğünde yaptığımız istişare toplantısında Üniversitemizde devam eden bilimsel çalışmalar, sektörle işbirlikleri, yeni projelerimiz ve hedeflerimizin yanı sıra kenevirin dünya ve Türkiye'deki mevcut durumu, dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler, olması gerekenler, çözüm yaklaşımları ve Türkiye'nin kenevir sektörüyle ilgili fırsatları üzerine verimli bir toplantı gerçekleştirdik’’ diye konuştu. 

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