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Kekik deyip, geçmeyin

YOZGAT'ın yaylarında kendiliğinden yetişen, özellikle besi ve süt hayvanlarına yem olarak yedirilip, beslenmesini, kaliteli, bol et ve süt ürünlerinin alınmasında önemli rol oynayan kekik bitkisinin mikrop öldürücü özelliği ile antiseptik, antimikrobik bir bitki olduğu kaydedildi.

Kekik deyip, geçmeyin

YOZGAT'ın yaylarında kendiliğinden yetişen, özellikle besi ve süt hayvanlarına yem olarak yedirilip, beslenmesini, kaliteli, bol et ve süt ürünlerinin alınmasında önemli rol oynayan kekik bitkisinin mikrop öldürücü özelliği ile antiseptik, antimikrobik bir bitki olduğu kaydedildi.

02 Eylül 2019 Pazartesi 00:00
Kekik deyip, geçmeyin

Ayrıca içeriğindeki maddelerle vücutta hücre koruma sistemlerini güçlendirmesiyle antioksidan, kanser oluşumunu engellemesiyle antikanserojen, her türlü karın ağrısı ve gaz giderici özelliği ile antispazmodik, romatizmal hastalıkları iyileştirmesiyle antiromatizmal, diyabet hastalığını engellemesiyle antidiyabetik ve vücuttaki kolestrol oranını ayarlamasıyla antikolestremik özellikler taşıdığının altı çizildi. Bu özellikleri ile kekik, yaşlılığı geciktirmekte, tümör oluşumunu engellemekte, şeker hastalığına iyi gelmekte ve iyi gelmekte ve gıdaların bozulmasın doğal yolla engellediğinin de altı çizildi. 

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