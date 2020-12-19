KAZLAR ISLAH EDiLiYOR

YOZGAT Bozok Üniversitesi tarafından Yerköy ilçesinde kurulan Damızlık Kaz Üretim ve Islah Merkezi’nde yetiştirilen kazlar, ‘Yozgat Damızlık Kaz Islahı projesi’ kapsamında halk elinde ıslah edilerek, çoğaltılması çalışmaları devam ediyor. Geçtiğimiz yıl 10 üreticiye 50 şer adet olmak üzere toplamda 500 kaz palazının dağıtımının ardından, bu yıl da yetiştiricilere kaz dağıtımı yapıldı. Yozgat Damızlık Kaz Islahı projesi kapsamında, yerli damızlık kazların verim kapasitelerinin artırtılması, damızlık entegrasyonu kurulması, halk elinde geliştirilmesinin hedeflendiği kaydedildi. 3 yıl sürecek proje kapsamında önümüzde yıl da 30 üreticiye 50 kaz palazı dağıtımının yapılmasının planlandığı bildirildi. Yozgat Valisi Ziya Polat, merkeze bağlı Kuyumcu köyünde düzenlenen törende, Yozgat Bozok Üniversitesi tarafından yerli ırk kazların ıslah edilerek daha verimli hale getirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında düzenlenen dağıtım törenine katıldı. Vali Polat, Yozgat'ın tarım ve hayvancılığın yanında kaz üretiminde de marka şehir haline getirileceğini, çalışmaların bu yönde devam ettiğini bildirdi. Vali Polat, ‘’Üniversitemiz, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Özel İdare tarafından hazırlanan proje kapsamında 8 ailemize 25 erkek 50 dişi olmak üzere 75'er kaz dağıtımı yaptık. Seneye bu kazlardan 5 bin kaz üretilecek. Sahaya inmemiz gerekiyor, çiftçimize, üreticimize destek olmak için devletin imkanlarını sunmak lazım. Üniversitemizde akademik çalışması yapılarak kaz üretiliyor ama asıl işi üreticiler yapacak. Bu kazların üreticilerin elinde çoğalmasını ve ekonomiye katkı sağlamasını istiyoruz. Yerli kazın üretimini Yozgat'ta artırarak kenti kaz merkezi haline getirmeyi amaçlıyoruz. Projeye destek olan tüm kurumlarımıza ve hocalarımıza teşekkür ediyorum’’ dedi. Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ da projenin uzun zamandır devam ettiğini, Konya Ovası Projesi kapsamında 1,5 milyon lira destek verildiğini belirtti. Karadağ, yerli ırkın geleceğe aktarılması için ıslah çalışması yaptıklarını, esas amacın ise bilimsel çalışmanın yanında bölge insanına da bu değerleri kazandırarak, ekonomik katkı sağlamak olduğunun altını çizdi. Yerli ırk kaz üretimi projesinden yararlanan çiftçilerden Ahmet Murat ise, Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesinden mezun olduğunu ve yüksek lisans yaptığını bildirdi, öğrencilik döneminde kaz üretimiyle yakından ilgilendiğini ve her zaman hayvanlarla iç içe olduğunu kaydetti. Murat, yerli ırk neslinin devam etmesi, ülkemize, özellikle de Yozgat'a bir katma değer olması gerektiğini, üniversite yönetimiyle istişare yaparak daha bilinçli bir şekilde bu işte devam etmek istediğini anlattı.