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Kaz yetiştiricisi DERT KÜPÜ

YOZGAT’ta kaz yetiştiriciliği yapan köylü vatandaşlar yetiştirdikleri ürünleri satamıyor.

Kaz yetiştiricisi DERT KÜPÜ

YOZGAT’ta kaz yetiştiriciliği yapan köylü vatandaşlar yetiştirdikleri ürünleri satamıyor.

24 Ocak 2019 Perşembe 07:00
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Kaz yetiştiricisi DERT KÜPÜ

Yozgat’ta kaz yetiştiren vatandaşlar yüksek yem fiyatlarından dolayı satıştan kar edemediklerini söyledi. Büyük Elmahacılı köyünde kaz yetiştiriciliği yapan Mesut Koçak, kaz satışlarının düştüğünü belirtti. Yetiştirici Mesut Koçak, 100 ila 130 lira arasında kaz satışı yaptığını, kaz fiyatı kadar yem maliyeti bulunduğunu ifade etti. Yozgat’ta kaz yetiştiriciliğine teşvik ve destek isteyen yetiştirici Koçak, “Çiftçi ve üretici desteklenirse üretim artar maliyetler düşer. Bu durumda fiyatlar da aşağı iner” şeklinde konuştu. 
Haber: Mustafa TEKER

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