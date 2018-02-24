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KAZ SAYISI ARTTI!

YOZGAT Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Yardımcısı Özgür Memiş, son üç yıllık süreçte kaz yetiştiriciliğinin önemli bir ivme kazanarak, kaz varlığının 19 bin 794’den 38 bin 21’e yükseldiğini söyledi.

KAZ SAYISI ARTTI!

YOZGAT Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Yardımcısı Özgür Memiş, son üç yıllık süreçte kaz yetiştiriciliğinin önemli bir ivme kazanarak, kaz varlığının 19 bin 794’den 38 bin 21’e yükseldiğini söyledi.

24 Şubat 2018 Cumartesi 07:00
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KAZ SAYISI ARTTI!

Memiş, Bozok Üniversitesi, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı işbirliği ile düzenlenen ‘Türkiye Kaz Yetiştiriciliği Çalıştayı ve Kaz Günü’ etkinliğinde katılımcıları bilgilendirdi. Memiş, Yozgat’ın tarım ve hayvancılık bakımından önemli bir potansiyele sahip olduğuna vurgu yaptı. Memiş, kaz yetiştiriciliğinin son üç yılda hızla ilerleyerek yaklaşık yüzde 60 oranında arttığına dikkat çekti, son yıllarda kaz yetiştiriciliğinde yaşanan hızlı artışta katkısı olan Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesine ile bu anlamda çalışma yapan hocalara teşekkür etti. İki gün süren Çalıştayda Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Mehmet Akif Boz, sektör olma yolunda ilerleyen, katma değeri, rekabet gücü yüksek kaz yetiştiriciliğini tartışıp, daha iyi yerlere getirme noktasında ortak bir çalışma yapmak, fikir beyan etmek amacıyla çalıştayı organize ettiklerini söyledi. Boz, ‘Gelecek anlamında daha sağlam ve güçlü adımlarla devam edebilmek için bu çalıştayın bir başlangıç olması, bunun da Yozgat merkezli olması isteğiyle yola çıktık’ diye konuştu. 
Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, Bozok Üniversitesinin böyle anlamlı bir çalıştayla paydaşları bir araya getirmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bostancı, bölgenin önemli bir potansiyeli olma yolundaki kaz yetiştiriciliğinin geleceğine yönelik bir yol haritası oluşturması bakımından çalıştayın önemli olduğunun altını çizdi. Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey de, Yozgat’ın tarımsal alanları ve tarımsal üretim açısından bir çok alanda Türkiye’nin ilk 5‘ine giren bir il olduğunu hatırlattı. Toplam üç oturumda gerçekleşen çalıştayda, alanında uzman akademisyenler tarafından Türkiye’de kaz yetiştiriciliği ve sorunları, durumu, geleceği, üretici sorunları, kazların beslenmesi, sağlık sorunları gibi konularda sunumlar yaparak, katılımcıları bilgilendirildi. Çalıştay kapsamında kaz yetiştiricilerin talep ve sorunları dinlenerek çözüm önerileri masaya yatırıldı. Çalıştayın sonunda Bozok Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi aracılığı ile Kaz Yetiştiriciliği eğitim programında sertifika almaya hak kazanan kursiyerlere belgeleri verildi. Katılımcılara farklı kaz eti lezzetleri de tattırıldı.

 

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