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Kaz çiftliği kurdu

YOZGAT Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü'nden mezun olan 34 yaşındaki Tahsin Hacıbekiroğlu, Kozaklı’da kurduğu kaz çiftliğinde yetiştirdiği kazları yurt içi piyasaların yanı sıra Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Rusya'ya satıyor.  

Kaz çiftliği kurdu

YOZGAT Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü'nden mezun olan 34 yaşındaki Tahsin Hacıbekiroğlu, Kozaklı’da kurduğu kaz çiftliğinde yetiştirdiği kazları yurt içi piyasaların yanı sıra Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Rusya'ya satıyor.  

17 Nisan 2019 Çarşamba 00:00
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Kaz çiftliği kurdu

Hacıbekiroğlu, yaklaşık 4 yıl önce deneme amaçlı az sayıda aldığı kaz yavrusuyla girdiği sektörde, bugün yaklaşık 2 bin kazla taleplere cevap vermeye çalıştığını söyledi. Yurt içi piyasaların yanı sıra farklı firmalar aracılığıyla yurt dışına da ihracat gerçekleştirdiğini aktara Hacıbekiroğlu, "Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Rusya'ya da kaz ve kaz eti ihraç ediyoruz. Geçen ay yurt içi ve dışında toplam 500 adet kaz satışı gerçekleştirdik" dedi.Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ile işini geliştirmek için gerekli görüşmeleri yaptığını belirten Hacıbekiroğlu, alacağı hibe desteği ile işletmesini 20 bin kaz kapasitesine ulaştırmayı amaçladığını kaydetti. Hacıbekiroğlu, insanın işini yaparken doğa ile baş başa olmasının stresten uzak huzur verici bir ortam sağladığına da değinerek, "Ayrıca ülkeye katma değer sağlamak çok güzel" ifadesini kullandı.

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