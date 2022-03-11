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KAYSERİ ŞEKER ÇİFTÇİNİN YANINDA

Bu seneki üretim için 16 polar pancar avans fiyatını ton başına 800 lira olarak açıklayan Kayseri Şeker, yeni bir güncelleme yaparak fiyatı ton başına bin lira olarak yükseltti.

11 Mart 2022 Cuma 00:45
KAYSERİ ŞEKER ÇİFTÇİNİN YANINDA

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker'in, artan maliyetleri dikkate alarak 800 lira olan 16 polar pancar avans fiyatını bin liraya yükselttiğini bildirdi. 2022 üretim yılı için 16 polar pancar avans fiyatını ton başına 800 liradan bin liraya yükselttiklerini belirten Akay, şunları kaydetti: "Çiftçilerimizin artan üretim maliyetlerini dikkate alarak, üretim sürecinde sıkıntı yaşamamaları için 16 polar pancar avans fiyatını ton başına bin liraya yükselttik. Böylelikle geçen yıl 420 olan pancar avans fiyatı yüzde 138 artmış oldu. Kayseri Şeker, her zaman çiftçisinin ve üretimin yanında. Çiftçilerimizin rahat üretmesi için Kayseri Şeker olarak sektörde ilk adımları atmaya devam ediyoruz. Pancar avans fiyatımız çiftçilerimize hayırlı olsun. Cenab-ı Allah çiftçilerimize bol ve bereketli bir üretim sezonu geçirmeyi nasip etsin." 

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