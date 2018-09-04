KAYNIYOR, BULGUR OLUYOR

Bir yıllık tohumların kullanılarak ekilen hububat ile geleneğini sürdürmekte zorlanan çiftçi, bir de fabrikalarda hazırlanıp, daha ucuza piyasaya sürülen bulgur ve düğürcük karşısında geleneklerini askıya almak zorunda kaldı. Bu gelenekleri sürdürmek için direnen köylüler, geleneksel hububat tohumu kullanarak ekip, biçtikleri tahıl ile ‘bulgur kaynatma’ geleneğini bireysel olarak sürdürüp, yaşatmaya çalışıyor. Yozgat’ta bulgur kaynatma sezonu, ekinlerin biçilmesiyle başlayıp, eylül ayı sonlarına kadar devam ediyor. Bu amaçla en çok iri ve sert taneli, protein oranı yüksek buğday taneleri tercih ediliyor. Buğday taneleri sabahın erken saatlerinde iyice yıkanıyor, yıkanan buğdaylar, daha sonra içi kalaylı büyük bakır kazanlarda meşe ve çam odunu ateşinde kaynatılıyor. Yenebilecek duruma gelecek kadar kaynatılan buğday daha sonra serilmek için kova ve büyük bakraçlara konularak dışarı çıkarılıyor. Genellikle buğday sermek için geniş toprak damlar veya düzlük alanlar kullanılıyor. ‘Hedik’ de denilen haşlanmış buğday, büyük kilimler ve çarşaflar üzerine serilerek kurutuluyor. Kurutma işleminin ardından çuvallara doldurulan kaynatılmış buğdaylar değirmende çeşitli büyüklüklerde öğütülerek köftelik ve pilavlık bulgur haline getiriliyor.

GELENEĞİ SÜRDÜRÜYOR

Çekerek ilçesinin Özükavak Beldesinde evler önüne kurulan kazanlarda buğdaylar kaynatılarak, bulgur haline getiriliyor. Mehmet Ali Kara isimli çiftçi, ürettikleri buğday ile bulgur organik bulgur yaptıklarını söyledi. Özükavak Beldesinde bulunan evlerinin önlerine kurdukları kazanlar ile ailesinin buğdayları kaynatarak, bulgur haline getirdiğini dile getiren Kara, ‘’Ürettiğimiz buğdayı kazanlarda kaynatıyoruz, daha sonra kurumaya bırakıp, değirmende öğütüyoruz ve bulgur haline getiriyoruz. Bizim üretimini yaptığımız bulgur organiktir. Marketlerde satılan bulgurlara benzemez. Hiçbir katkı maddesi bulunmayan bulgurumuzu kendimiz tüketiyoruz, isteyenlere de veriyoruz. Kaynattığımız buğdayı değirmende öğüttükten sonra, düğürcüğünü, köfteliğini, bulguru gibi 5-6 çeşide ayırıyoruz. Ama bunların hiçbiri marketlerde bulunmamaktadır’’ dedi.

