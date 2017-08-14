Karpuzlar pekmez oluyor!

Yozgat Genç Sanayici İşadamları Derneği Başkanı Ayhan Çelik, Yerköy ilçesinin Sekili bölgesinde her yıl 2 bin dekar alanda 6 bin ton civarında karpuz üretiminin yapıldığını hatırlatarak, çoğu zaman üreticinin Pazar sorunu yaşaması nedeniyle elinde kalan ürünü çöpe atmak zorunda kaldığını söyledi.

Çelik, farklı aroması ve tadı ile bilinen organik Sekili Karpuzu’nun pazar payının artırılması amacıyla son yıllarda yöre halkı tarafından ‘Karpuz Pekmezi’ yapılmaya başlandığı hatırlattı.

AKADEMİSYENLER EL ATTI

Çelik, ‘’Karpuz Pekmezi’nden yola çıkarak, karpuzun pazar payını artırmak amacıyla daha farklı alanlarda değerlendirme imkanının bulunup, bulunmadığının araştırılması noktasında akademisyenlerle bazı görüşmelerimiz oldu.

Son olarak Ankara Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Kurucu Üyesi Pof. Dr. Sedat Velioğlu konuyla yakından ilgilendi. Bu yıl karpuzdan örnekler alında. Karpuzun özellikleriyle birlikte elde edilebilecek ürünlerin dayanıklılık süresi üzerinde duruluyor’’ dedi.

ÇEKİRDEĞİ KAHVE OLUYOR

Çelik, karpuzdan pekmez yapıldığını da hatırlatarak, bunun dışında meyve suyu, kabuğundan reçel, çekirdeğinden ‘Osmanlı Kahvesi’ olarak da bilinen dibek kahvesinde kullanılabileceğini, bunun için de karpuzdan elde edilecek ürünlerin dayanabilme ömürlerinin laboratuar ortamında araştırıldığının altını çizdi. Çelik, ‘’Yapılan bilimsel araştırmalardan olumlu sonuç çıkmasını bekliyoruz. Sonucun belli olmasının ardından Yerköy’de bir fabrika kurup, karpuzdan elde edilebilecek ürünlerin üretimi yapılacak. Böylece karpuz ekim alanları genişlerken, Pazar sorunu da ortadan kaldırılmış olunacaktır’’ diye konuştu.

