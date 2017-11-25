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-KARANLIKTAN EKONOMİYE!

-Yerköy ile Şefaatli ilçeleri arasında yer alan Karanlık Dere Vadisi’nde tarımsal üretimi artırarak, ekonomiye kazandırılması amacıyla geçen yıl başlatılan çalışmalar devam ediyor. Yozgat vali Yardımcısı Adem Yılmaz, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ziyaattin Özdemir ile birlikte, vadide incelemelerde bulunup, çalışmaların son duru hakkında bilgi aldı.

-KARANLIKTAN EKONOMİYE!

-Yerköy ile Şefaatli ilçeleri arasında yer alan Karanlık Dere Vadisi’nde tarımsal üretimi artırarak, ekonomiye kazandırılması amacıyla geçen yıl başlatılan çalışmalar devam ediyor. Yozgat vali Yardımcısı Adem Yılmaz, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ziyaattin Özdemir ile birlikte, vadide incelemelerde bulunup, çalışmaların son duru hakkında bilgi aldı.

25 Kasım 2017 Cumartesi 07:05
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-KARANLIKTAN EKONOMİYE!

YERKÖY ile Şefaatli ilçeleri arasında, ortasından Delice Irmağı ile Kayseri-Ankara bağlantılı demiryolunun geçtiği, bir zamanlar bölgenin meyve, üzüm ve sebze ihtiyacının karşılandığı Karanlık Dere Vadisini, yeniden eski günlerine kavuşturulması amacıyla başlatılan çalışmalar devam ediyor. Yozgat valisi Kemal Yurtnaç, her iki ilçeye yaptığı gezisi sırasında adeta ‘karanlığa gömülen’ Karanlık Dere Vadisi’nin yeniden hayat bulabilmesi için verdiği talimatlar doğrultusunda hazırlanan proje hayata geçirilmek üzere çalışma başlatıldı. Yozgat vali Yardımcısı Adem Yılmaz, Yozgat Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ziyaattin Özdemir ile birlikte ziyaret ettiği Şefaatli ilçesinde Kaymakam Yücel Erdem’i ziyaret etti. Daha sonra Karanlık dere Vadisi’ne geçilerek, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Yılmaz, bölgede yeniden tesis edilen üzüm bağlarının kısa sürede bol ve bereketli meyveler vereceğini söyledi.

ÇİFTÇİ BİLİNÇLENDİRİLDİ

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Karanlık Dere Vadisinde üzüm bağı bulunan 15 çiftçi ile bir araya gelerek, vadinin battal durumdan kurtarılmasına yönelik ilk adımı attı. Daha sonra çiftçiler Denizli iline gönderilerek, üzüm bağı konusunda bilgi sahibi oldular. Oran Kalkınma Ajansı ile Yozgat İl Özel İdaresi’nin mali desteği, Bozok Üniversitesi ile Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nün ortak çalışmaları doğrultusunda vadi içerisinde yeniden tesis edilmek üzere bağ çubukları dağıtıldı. Vadide toprakla buluşturulan bağ çubukları, bu yıl azda olsa meyve verdi. Önümüzdeki yıllarda daha bol ve kaliteli üzümün alınabileceği kaydedildi. Bu arada Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi de, hem vadide hem de Yozgat il genelinde yaş üzüm üretiminin yaygınlaştırılmasına yönelik başlattığı çalışmalarını sürdürüyor.

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