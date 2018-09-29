Karanlıkdere canlanıyor

Şefaatli Kaymakam Deniz Kılınç, Karanlıkdere Vadisinde incelemelerde bulundu. Kaymakam Kılınç, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Teknik elemanlarından, vadideki çalışmalar hakkında bilgi aldı. 2016 yılında Bozok Üniversitesi, Yozgat Valiliği ile Karanlıkdere Vadisinde bağcılığın gelişmesiyle ilgili çalışmalar başlattı. Hazırlanan master planı doğrultusunda Karanlıkdere Vadisi ile birlikte 12 ilçede bağcılığı geliştirmeye yönelik proje hazırlandı. Projeye toplamda 350 bin liralık bir finans sağlandı. Karanlıkdere Vadisinde mevcut üzüm bağları ve meyve bahçeleri elden geçirildi, yeni dikimler yapıldı.