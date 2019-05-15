Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 21°
hafif yağmur
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
87644
ALTIN
250.511
DOLAR
6.0134
STERLİN
7.7049
EURO
6.7370

Karalahana çiçek açtı!

AYDINCIK ilçesinde ev hanımı, pazardan satın aldığı karalahananın bir süre sonra filizlenip, çiçek açması üzerine, önce şaşırdı, sonrasında da çözümü masa üzerinde süs bitkisi olarak kullanmakta buldu.

Karalahana çiçek açtı!

AYDINCIK ilçesinde ev hanımı, pazardan satın aldığı karalahananın bir süre sonra filizlenip, çiçek açması üzerine, önce şaşırdı, sonrasında da çözümü masa üzerinde süs bitkisi olarak kullanmakta buldu.

15 Mayıs 2019 Çarşamba 00:00
159 Okunma
Karalahana çiçek açtı!

Ev hanımı her zaman olduğu gibi Pazar alışverişini yaparken, gözüne ilişen karalahanayı da filesine koyup, evine götürdü. Ramazan ayında olmamızın da etkisiyle bir türlü salatası yapılıp, masaya getirilemeyen, buzdolabında saklanan karalahananın kısa süre içerisinde filizlendiğini, daha sonra da dal, budak sarıp çiçek açtığını görünce şaşırdı. Gördüğü karşısında şaşkınlığını üzerinden attıktan sonra ne yapacağını düşünen ev hanımı, önce çiçek açan karalahanayı çöpe atmayı düşündü, sonra vazgeçip evindeki masa üzerinde bulunan diğer çiçeklerin yanına iliştirip, masasına süs yaptı. Ev hanımı kadın, ‘Pazardan aldığım karalahananın son hali bu. Salata yapmak istedim fakat çok güzel çiçek açmıştı, bende sehpaya koydum çok yakıştı. Yediğimiz her şey hormonlu sanırım, bizde yakında önce çiçek açar sonra solar gideriz gibi geliyor bana’ ifadelerini kullandı. 

sert videolar izle Zenci video
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Tarımda zararlı uyarısı
Tarımda zararlı uyarısı
40 bin 530 hektar alan toplulaştırıldı
40 bin 530 hektar alan toplulaştırıldı
Fide Açığı kapatılacak
Fide Açığı kapatılacak
Çiftçi paralandı
Çiftçi paralandı
Hayvancılık OSB için çalışıyorlar
Hayvancılık OSB için çalışıyorlar
Tarım ve İnsan Sergilendi
Tarım ve İnsan Sergilendi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim