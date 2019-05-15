Karalahana çiçek açtı!

Ev hanımı her zaman olduğu gibi Pazar alışverişini yaparken, gözüne ilişen karalahanayı da filesine koyup, evine götürdü. Ramazan ayında olmamızın da etkisiyle bir türlü salatası yapılıp, masaya getirilemeyen, buzdolabında saklanan karalahananın kısa süre içerisinde filizlendiğini, daha sonra da dal, budak sarıp çiçek açtığını görünce şaşırdı. Gördüğü karşısında şaşkınlığını üzerinden attıktan sonra ne yapacağını düşünen ev hanımı, önce çiçek açan karalahanayı çöpe atmayı düşündü, sonra vazgeçip evindeki masa üzerinde bulunan diğer çiçeklerin yanına iliştirip, masasına süs yaptı. Ev hanımı kadın, ‘Pazardan aldığım karalahananın son hali bu. Salata yapmak istedim fakat çok güzel çiçek açmıştı, bende sehpaya koydum çok yakıştı. Yediğimiz her şey hormonlu sanırım, bizde yakında önce çiçek açar sonra solar gideriz gibi geliyor bana’ ifadelerini kullandı.